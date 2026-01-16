Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από τη Μπάγερν Μονάχου, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι φανερά απογοητευμένος μετά το ματς και να περιορίζεται σε ελάχιστες κουβέντες στη συνέντευξη Τύπου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τούρκος προπονητής είδε ακόμη έναν πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, να κάνει εξαιρετικό ματς απέναντί του. Ο λόγος για τον Γουέινιεν Γκέιμπριελ…

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν μέλος του Τριφυλλιού από τα μέσα μέχρι και το τέλος της περασμένης σεζόν, ωστόσο το καλοκαίρι ο Αταμάν αποφάσισε να μην τον κρατήσει και έτσι ο 28χρονςο ψηλός κατέληξε στη Μπάγερν Μονάχου.

Κάπως έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, απέναντι στην πρώην ομάδα του πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση, με 12 πόντους, 6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, για μόλις ένα λάθος. Μάλιστα, κατέγραψε και 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και αναδέιχθηκε πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Και δεν είναι μόνο αυτός. Πριν από μερικές μέρες, στο ματς με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ, ακόμη ένας πρώην «πράσινος», ο Λορέντζο Μπράουν ήταν MVP στο «διπλό» της ομάδας του, κόντρα στον Παναθηναϊκό του Αταμάν.

Η επιστροφή του Λορέντζο Μπράουν και το… καρφί στον Αταμάν

Ο Λορέντζο Μπράουν που πέρσι βρέθηκε να κοιτάζει στο βάθος του rotation του Παναθηναϊκού, επέστρεψε και έκανε ματσάρα. Σε 25 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 17 πόντους και 5 ασίστ με 7/9 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

🚨🤯The night of MR. LORENZO BROWN.

Olimpia Milano wins in OAKA against Panathinaikos. 25 MIN, 17 PTS (8/11 FG), 1 REB, 5 AST, 20 PIR. Together with Brooks and Nebo, he leads Milan to a fundamental victory, This is the EuroLeague guys!#EuroLeague #OlimpiaMilano #Olimpia pic.twitter.com/hDPvv3K8o8 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 6, 2026

Ο Μπράουν στην περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια Euroleague και μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Το καλοκαίρι αποχώρησε από την Αθήνα για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όμως αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών.

Αυτά όμως δεν τον εμπόδισαν να παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του και μάλιστα μετά το ματς να πετάξει και το… καρφί του στον Αταμάν. Μετά τον αγώνα, ο Μπράουν προχώρησε σε δηλώσεις, στις οποίες ανέφερε αρχικά πως «ήταν λίγο πιο προσωπικό, με βάση το πώς τελείωσαν τα πράγματα πέρσι. Δεν ταιριάξαμε απόλυτα, αλλά αυτά συμβαίνουν», ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν μίλησε με τον πρώην προπονητή του μετά το ματς, χαμογέλασε και απάντησε πως «όχι, κανείς δεν μιλάει μαζί του».