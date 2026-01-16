sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16 Ιανουαρίου 2026 | 16:14

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από τη Μπάγερν Μονάχου, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι φανερά απογοητευμένος μετά το ματς και να περιορίζεται σε ελάχιστες κουβέντες στη συνέντευξη Τύπου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τούρκος προπονητής είδε ακόμη έναν πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, να κάνει εξαιρετικό ματς απέναντί του. Ο λόγος για τον Γουέινιεν Γκέιμπριελ…

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν μέλος του Τριφυλλιού από τα μέσα μέχρι και το τέλος της περασμένης σεζόν, ωστόσο το καλοκαίρι ο Αταμάν αποφάσισε να μην τον κρατήσει και έτσι ο 28χρονςο ψηλός κατέληξε στη Μπάγερν Μονάχου.

Κάπως έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, απέναντι στην πρώην ομάδα του πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση, με 12 πόντους, 6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, για μόλις ένα λάθος. Μάλιστα, κατέγραψε και 17 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και αναδέιχθηκε πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Και δεν είναι μόνο αυτός. Πριν από μερικές μέρες, στο ματς με την Αρμάνι στο ΟΑΚΑ, ακόμη ένας πρώην «πράσινος», ο Λορέντζο Μπράουν ήταν MVP στο «διπλό» της ομάδας του, κόντρα στον Παναθηναϊκό του Αταμάν.

Η επιστροφή του Λορέντζο Μπράουν και το… καρφί στον Αταμάν

Ο Λορέντζο Μπράουν που πέρσι βρέθηκε να κοιτάζει στο βάθος του rotation του Παναθηναϊκού, επέστρεψε και έκανε ματσάρα. Σε 25 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 17 πόντους και 5 ασίστ με 7/9 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

Ο Μπράουν στην περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια Euroleague και μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Το καλοκαίρι αποχώρησε από την Αθήνα για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όμως αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών.

Αυτά όμως δεν τον εμπόδισαν να παίξει απέναντι στην πρώην ομάδα του και μάλιστα μετά το ματς να πετάξει και το… καρφί του στον Αταμάν. Μετά τον αγώνα, ο Μπράουν προχώρησε σε δηλώσεις, στις οποίες ανέφερε αρχικά πως «ήταν λίγο πιο προσωπικό, με βάση το πώς τελείωσαν τα πράγματα πέρσι. Δεν ταιριάξαμε απόλυτα, αλλά αυτά συμβαίνουν», ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν μίλησε με τον πρώην προπονητή του μετά το ματς, χαμογέλασε και απάντησε πως «όχι, κανείς δεν μιλάει μαζί του».

Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Vita.gr
Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
Euroleague 14.01.26

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός

LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»
Πικρό αντίο 16.01.26
Πικρό αντίο 16.01.26

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα «ήταν η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία», έγραψε σε ανάρτηση της η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

