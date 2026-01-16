Ο Παναθηναϊκός… υποφέρει χωρίς τον Ναν, στο 0/3 το ρεκόρ χωρίς τον Αμερικανό

Ο Κέντρικ Ναν δεν έχει συνηθίσει να απουσιάζει συχνά από τα ματς του Παναθηναϊκού. Το βράδυ της Πέμπτης (15/1) δεν αγωνίστηκε στην ήττα των «πράσινων» από την Μπάγερν Μονάχου και αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι της Euroleague, το οποίο έχασε λόγω τραυματισμού στα 2,5 χρόνια που αγωνίζεται στη διοργάνωση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός είναι αμφίβολος και για το ματς του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και για την ερχόμενη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague στην οποία οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και την Μακάμπι στο Ισραήλ.

Συνολικά, ο Ναν έχει χάσει όλα κι όλα τρία σημαντικά παιχνίδια από το Νοέμβριο του 2023, όταν και ήρθε στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός μετράει ισάριθμες ήττες χωρίς τον φύσει και θέσει ηγέτη του.

Ποια ματς έχει χάσει ο Ναν

Το πρώτο ματς από το οποίο απουσίασε ήταν στις 13 Δεκεμβρίου του 2024, απέναντι στην Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο δεν είχε αγωνιστεί λόγω τιμωρίας, όταν είχε ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε διαιτητή στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν. Ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί με 93-67 από την Εφές, σε μία από τις πιο βαριές ήττες του στη διοργάνωση.

Η δεύτερη φορά που έλειψε ήταν φέτος στις 12 Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, σε ματς για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 90-86. Στο Μόναχο καταγράφηκε η μόλις δεύτερη απουσία του σε 98 ματς της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να χάνει και πάλι με 85-78, δείχνοντας πόσο κομβικός είναι για την ομάδα του.

Ο Ναν είναι φέτος πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος σε αξιολόγηση με 18,2, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής με 29:53, πρώτος σε usage καθώς διαχειρίζεται το 28,4% των κατοχών όταν είναι στην πεντάδα, δεύτερος σε ασίστ με 3,6, ενώ είναι και πρώτος σε παραγωγή πόντων, καθώς σκοράρει ή δημιουργεί 27,5 πόντους ανά αγώνα.