Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε με 82-79, επιστρέφοντας στις νίκες και έχοντας πλέον ρεκόρ 14-7 (με ματς λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ) θέση της βαθμολογίας, με τον Νάντο Ντε Κολό να αναδεικνύεται σε MVP στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με την ομάδα του Σάρας.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή βρήκανε επιθετικό ρυθμό, με τις «Νυχτερίδες» όμως να είναι πολύ εύστοχες πίσω από τα 6,75, δεν κατάφεραν να ανοίξουν την διαφορά περισσότερο και πήγανε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 11 πόντων.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν τραγική στα σουτ δύο πόντων, όμως με την τρομερή της ευστοχία από το τρίποντο, κατάφερε να αντεπιτεθεί και να φτάσει τρεις πόντους πίσω από την Φενέρ. Εν τέλει, η ομάδα του Σάρας άντεξε και νίκησε με 82-79.

Ο Ντε Κολό στο ντεμπούτο του στην Euroleague, μετά την επιστροφή του στην Τουρκία, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 16 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Γουέιντ Μπάλντουιν ήταν εξαιρετικός με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Μπράντον Μπόστον, Ντέβον Χολ και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ήταν οι υπόλοιποι τρεις διψήφιοι της Φενέρ με 11,10 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Από την Βαλένθια που είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 14-8, ο Νέιτ Ρούβερς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 14 πόντους και 5 ασίστ, ο Κάμερον Τέιλορ 13 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Πραντίγια πρόσθεσε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπάλντουιν 11 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Μέλι 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 10, Μπόστον 11 (1), Ντε Κολό 16 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπιμπέροβιτς 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 2 (6 ριμπάουντ), Χολ 10 (3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μπιρτς 3 (4 ριμπάουντ), Γιασικεβίτσιους

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Τέιλορ 13 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πουέρτο 8 (2), Ρούβερς 17 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Πραντίγια 13 (3/3 τρίποντα), Ντε Λαρέα (3 ασίστ), Κι, Μοντέρο 14 (2/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μουρ 7 (1), Σακό, Τόμπσον 1 (0/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ), Κοστέλο