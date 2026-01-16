sports betsson
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Σπουδαία νίκη, με κορυφαίο τον Ντε Κολό, η ομάδα του Σάρας!
Μπάσκετ 16 Ιανουαρίου 2026 | 22:23

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Σπουδαία νίκη, με κορυφαίο τον Ντε Κολό, η ομάδα του Σάρας!

Με τον Ντε Κολό να αναδεικνύεται σε MVP (16π., 3ασ.) η Φενέρμπαχτσε πήρε το ντέρμπι κορυφής με τη Βαλένθια (82-79), προσπερνώντας την στην βαθμολογία και πλέον βρίσκεται στην 3η θέση Euroleague.

Η Φενέρμπαχτσε υποδέχτηκε την Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της Euroleague και επικράτησε με 82-79, επιστρέφοντας στις νίκες και έχοντας πλέον ρεκόρ 14-7 (με ματς λιγότερο αυτό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ) θέση της βαθμολογίας, με τον Νάντο Ντε Κολό να αναδεικνύεται σε MVP στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με την ομάδα του Σάρας.

Οι γηπεδούχοι από την αρχή βρήκανε επιθετικό ρυθμό, με τις «Νυχτερίδες» όμως να είναι πολύ εύστοχες πίσω από τα 6,75, δεν κατάφεραν να ανοίξουν την διαφορά περισσότερο και πήγανε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 11 πόντων.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν τραγική στα σουτ δύο πόντων, όμως με την τρομερή της ευστοχία από το τρίποντο, κατάφερε να αντεπιτεθεί και να φτάσει τρεις πόντους πίσω από την Φενέρ. Εν τέλει, η ομάδα του Σάρας άντεξε και νίκησε με 82-79.

Ο Ντε Κολό στο ντεμπούτο του στην Euroleague, μετά την επιστροφή του στην Τουρκία, αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης με 16 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Γουέιντ Μπάλντουιν ήταν εξαιρετικός με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Μπράντον Μπόστον, Ντέβον Χολ και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ήταν οι υπόλοιποι τρεις διψήφιοι της Φενέρ με 11,10 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Από την Βαλένθια που είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 14-8, ο Νέιτ Ρούβερς ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ. Ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 14 πόντους και 5 ασίστ, ο Κάμερον Τέιλορ 13 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Πραντίγια πρόσθεσε 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 45-34, 66-58, 82-79

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπάλντουιν 11 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Μέλι 12 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 10, Μπόστον 11 (1), Ντε Κολό 16 (2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπιμπέροβιτς 7 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 2 (6 ριμπάουντ), Χολ 10 (3 ριμπάουντ, 5 λάθη), Μπιρτς 3 (4 ριμπάουντ), Γιασικεβίτσιους

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Τέιλορ 13 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 λάθη), Πουέρτο 8 (2), Ρούβερς 17 (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Πραντίγια 13 (3/3 τρίποντα), Ντε Λαρέα (3 ασίστ), Κι, Μοντέρο 14 (2/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μουρ 7 (1), Σακό, Τόμπσον 1 (0/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ), Κοστέλο

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE [βίντεο]
Διαδηλώσεις και βία 16.01.26

Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE

Οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με ξύλο, συλλήψεις αλλά και απρόοπτα, όπως με την σύλληψη διαδηλωτή με μάσκα αλεπούς που χόρευε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο που φιλοξενεί την ICE.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Αρνείται τις πιέσεις 16.01.26

Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε o Ντόναλντ Τραμπ. «Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
«Υπάρχουν τεκμήρια» 16.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Διπλωματικές κινήσεις 16.01.26

Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι θα συζητήσει με τον Στιβ Γουίτκοφ το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται πεπεισμένο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Δύο γκολ από τον Μασούρα, σκόραρε ξανά ο Φορτούνης στην «4άρα» της Αλ Καλίτζ του Δώνη

Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις Φορτούνης και Μασούρας με την Αλ Καλίτζ – Δύο γκολ πέτυχε κόντρα στην Αλ Ακντούντ και 4 στα τελευταία 5 ματς ο Μασούρας, σκόραρε για 3ο σερί παιχνίδι ο Φορτούνης.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τα ονόματα 16.01.26

Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
Ένα πουκάμισο αδειανό 16.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί

Αν και η κίνηση της Ματσάδο αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης που αποχωρίζεται το μετάλλιο του λίγο μετά την απονομή του, δεν είναι πρωτόγνωρη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
