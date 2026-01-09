Euroleague: Για τον Μάρτιο ορίστηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Η Euroleague ανακοίνωσε το πότε ορίστηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Αθήνα στις 4/12.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε τις δύο ομάδες πως η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να έχει «διαβολοβδομάδα», αφού στις 19 του μήνα θα υποδεχτεί την Μπασκόνια (21:15).

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το ματς με τη Φενέρ στη Euroleague:

«Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).

Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: