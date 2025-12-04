Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Επίσημη είναι πλέον η αναβολή της προγραμματισμένης για απόψε (4/12, 21:15) αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, εξαιτίας της «κακοκαιρίας Byron» που πλήττει έντονα την Αττική εδώ και μερικές ώρες.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης «πήρε πάνω του» την κατάσταση και αποφάσισε για λόγους ασφαλείας το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με την τουρκική ομάδα να αναβληθεί.

Είχαμε αναφέρει λίγο νωρίτερα ότι το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με τους Τούρκους ήταν στον «αέρα», καθώς η κακοκαιρία είχε θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το Λεκανοπέδιο Αττικής, συνεπώς υπήρχε κίνδυνος για τον όγκο φιλάθλων που θα ήθελε να μετακινηθεί από τα σπίτια του προς το ΣΕΦ.

Εν τέλει το παιχνίδι αναβλήθηκε και πλέον αναμένουμε από την διοργανώτρια Αρχή (Euroleague) να θέσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης της 14ης αγωνιστικής, ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική ομάδα.

H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Βρούτσης: «Καθαρά για λόγους ασφάλειας η αναβολή»

Με τοποθέτησή του στη NOVA ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, εξήγησε γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Όπως ανέφερε ο κύριος Βρούτσης, η απόφαση πάρθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας όλων όσων θα έπρεπε να πάνε στο γήπεδο.

«Καλησπέρα από Αλεξανδρόπουλη. Εδώ είναι ντάξει ο καιρός, βρέχει σχετικά. Ήρθαμε για να ανακοινώσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο που είχε προβλήματα την επισκευή και την αναβάθμισή του, στο «Νίκος Σαμαράς», σε αυτό το στολίδι του βόλεϊ, του εμβληματικού μας αθλητή και τώρα είμαστε στην διαδικασία της επιστροφή. Αναμένοντας το αεροπλάνο γίνανε όλα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώσατε, η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, για λόγους καθαρά ασφάλειας του συνόλου φιλάθλων, παικτών, όλων.

Γιατί πάνω από όλα είναι η ασφάλεια. Και ξέρετε ότι με την ασφάλεια έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο υπουργείου αθλητισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και την έχουμε θέση ως υψηλή προτεραιότητα στα πάντα».