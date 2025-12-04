Ολυμπιακός: Στον «αέρα» η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική!
Η Αττική έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω της «κακοκαιρίας Byron», με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται σε επαφές με την Περιφέρεια Αττικής για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15) τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, ωστόσο η αναμέτρηση βρίσκεται στον «αέρα» λόγω της «κακοκαιρίας Byron» που πλήττει την Αττική εδώ και μερικές ώρες.
Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής για το αν τελικά θα γίνει το παιχνίδι ή όχι, αφού οι δρόμοι γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν γεμίσει νερά προκαλώντας έντονα προβλήματα.
Κάτι τέτοιο, όπως είναι λογικό, αυξάνει την επικινδυνότητα των μετακινήσεων, αφού ένας μεγάλος αριθμός οπαδών αναμένεται να μετακινηθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι σε εκείνους του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Τις τελευταίες ημέρες αλλά και σήμερα οι άνθρωποι του γηπέδου έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου ο εσωτερικός χώρος του ΣΕΦ να παραμείνει στεγνός. Σε κάθε περίπτωση όμως ο επίσημος Ολυμπιακός είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές αφού προτεραιότητα έχει η ασφάλεια όλων όσων κινούνται προς το ΣΕΦ.
