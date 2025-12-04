Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης
- Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF
- Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών
- Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
- Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή
Επιστροφή στη δράση και στη Euroleague μετά τη μίνι διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε απόψε, βράδυ Πέμπτης (4/12, 21:15), στο ΣΕΦ, για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Στόχος η επιστροφή στις νίκες φυσικά -μετά την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι- και η βελτίωση του ρεκόρ σε 9-5. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά αισίως εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι πέντε εκ των οποίων στη Euroleague. Αποτελεί προφανώς την πιο φορμαρισμένη ομάδα στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή.
Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός και ποιοι λείπουν
Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πέραν των δεδομένων απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Μάλιστα, αμφίβολος δίνεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος χθες είχε υψηλό πυρετό και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, ο Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί στη δράση, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε.
Από την άλλη πλευρά, δεν ταξίδεψαν στην Ελλάδα οι Ονουράλπ Μπιτίμ και Σκότι Γουίλμπεκιν που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Πέρσι η Φενέρ μέτρησε δύο νίκες επί του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει στο ΣΕΦ, οι Πειραιώτες έχουν 9 νίκες έναντι 7 των Τούρκων.
- Μυθικός Νεϊμάρ: Έκανε χατ-τρικ σε 17 λεπτά και η Σάντος είναι μια ανάσα από την παραμονή
- Super League: Elite διαιτητής από τη Σερβία σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Άρης
- Γιατί είναι δύσκολο να αγωνιστεί με τη Φενέρμπαχτσε ο Φουρνιέ
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Τι προσφέρουν οι πρώτες θέσεις στη League Phase και το φορμάτ για τη συνέχεια
- Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
- Υποκλίθηκε στον Γκουαρντιόλα ο Μέσι: «Για μένα είναι μοναδικός, ο καλύτερος όλων»
- Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
- Ο νέος τραυματισμός, τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Θανάση (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις