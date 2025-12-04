Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Επιστροφή στη δράση και στη Euroleague μετά τη μίνι διακοπή για τις Εθνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσε απόψε, βράδυ Πέμπτης (4/12, 21:15), στο ΣΕΦ, για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Στόχος η επιστροφή στις νίκες φυσικά -μετά την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι- και η βελτίωση του ρεκόρ σε 9-5. Το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετρά αισίως εννέα διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, οι πέντε εκ των οποίων στη Euroleague. Αποτελεί προφανώς την πιο φορμαρισμένη ομάδα στη διοργάνωση αυτή τη στιγμή.

Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός και ποιοι λείπουν

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πέραν των δεδομένων απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Μάλιστα, αμφίβολος δίνεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος χθες είχε υψηλό πυρετό και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, ο Φρανκ Νιλικίνα θα αγωνιστεί στη δράση, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε.

Από την άλλη πλευρά, δεν ταξίδεψαν στην Ελλάδα οι Ονουράλπ Μπιτίμ και Σκότι Γουίλμπεκιν που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Πέρσι η Φενέρ μέτρησε δύο νίκες επί του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει στο ΣΕΦ, οι Πειραιώτες έχουν 9 νίκες έναντι 7 των Τούρκων.