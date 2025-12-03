Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό ενόψει Φενέρ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμή στον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει ανεβάσει πυρετό και να μην μπαίνει στο γήπεδο για να προπονηθεί την Τετάρτη.

Κάτι που σημαίνει πως ο Γάλλος φόργουορντ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15) το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ για τη Euroleague. Ωστόσο, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, πριν παρθεί φυσικά η τελική απόφαση την ημέρα του αγώνα.

Σφυρίζει ο Ντιφαλά

Γνωστοί έγιναν εν τω μεταξύ και οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Αυτοί θα είναι οι Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Χιουζ Θεπερνιέ (Γαλλία).