Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό ενόψει Φενέρ
Πυρετό έχει ανεβάσει ο Εβάν Φουρνιέ που θα μείνει εκτός προπόνησης την Τετάρτη, κάτι που σημαίνει πως είναι αμφίβολος για το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε της Πέμπτης (4/12, 21:15).
- Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
- Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα
- Κρίσιμη η κατάσταση στη νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ – «Το περιβάλλον εργασίας ολοένα και πιο απωθητικό»
- ΙΕΛΚΑ: Ανεβαίνει κι άλλο το κρέας – Στο 1,75% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2025
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμή στον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει ανεβάσει πυρετό και να μην μπαίνει στο γήπεδο για να προπονηθεί την Τετάρτη.
Κάτι που σημαίνει πως ο Γάλλος φόργουορντ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15) το βράδυ της Πέμπτης στο ΣΕΦ για τη Euroleague. Ωστόσο, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, πριν παρθεί φυσικά η τελική απόφαση την ημέρα του αγώνα.
Σφυρίζει ο Ντιφαλά
Γνωστοί έγιναν εν τω μεταξύ και οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Αυτοί θα είναι οι Μεχντί Ντιφάλα (Γαλλία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Χιουζ Θεπερνιέ (Γαλλία).
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν χαλαρώσαμε καθόλου»
- Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
- Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
- Γκολ για το 0-2 του Ολυμπιακού ο Ταρέμι, μείωσε η Σύρος (vids)
- LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
- Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις