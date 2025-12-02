Φενερμπαχτσέ: Χωρίς τον Μπιτίμ κόντρα στον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Ονουράλπ Μπιτίμ θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε παίζοντας με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το επικείμενο ματς (4/12, 21:15).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπιτίμ υπέστη ρήξη συνδέσμου στον αστράγαλο και όπως όλα δείχνουν θα λείψει για αρκετό διάστημα.

Ο Μπιτίμ έχει παίξει φέτος σε 12 παιχνίδια της Ευρωλίγκας μετρώντας 2,3 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,8 στην αξιολόγηση σε 9 λεπτά κατά μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τις απουσίες για το σύνολο του Γιασικεβίτσιους, εκτός θα παραμείνει και ο Σκότι Γουίλμπεκιν και Τζίλσον Μπάνγκο.

Προπονήθηκε ο Νιλικίνα, παραμένει εκτός ο ΜακΚίσικ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ένα ευχάριστο από τη σημερινή (2/12) προπόνηση, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε και να τίθεται και πάλι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Αντίθετα εκτός έμεινε και πάλι ο ΜακΚίσικ, του οποίου η συμμετοχή του στην αναμέτρηση απέναντι στην τουρκική ομάδα είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν, ενώ έχει το ίδιο ρεκόρ (8-5) με τη Φενέρμπαχτσε. Μια πολύ σημαντική και δύσκολη αναμέτρηση για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, που αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν έχει την ορμή που ειχε την περσινή σεζόν, αλλά παραμείνει μια από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας.