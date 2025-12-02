Τουρκικά σενάρια για Σέιμπεν Λι: «Σε επαφές Ολυμπιακός και Εφές»
Ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει για γκαρντ, ο Σέιμπεν Λι έχει ανεβάσει τελευταία την απόδοσή του και στην Τουρκία κάνουν λόγο για επαφές των «ερυθρόλευκων» με την Εφές για την παραχώρηση του Αμερικανού.
Ο Ολυμπιακός μπορεί να εμπλέκεται καθημερινά σε πολλά σενάρια σχετικά με την απόκτηση γκαρντ που θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κίναν Έβανς μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, όμως την ίδια στιγμή υπάρχουν φήμες και για πιθανή αποχώρηση από το λιμάνι.
Ο λόγος για τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος δεν αγωνίζεται όσο θα ήθελε στον Ολυμπιακό και δεν φαίνεται ικανός, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα να μπορεί να ανταπεξέλθει στο «1». Ο Αμερικανός γκαρντ έχει εμπλακεί πολλές φορές σε σενάρια αποχώρησης και ένα ακόμη έρχεται από την Ιταλία και τον δημοσιογράφο, Αντρέα Καλτσόνι.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός αποκάλυψε ότι η Αναντολού Εφές και ο Ολυμπιακός βρίσκονταν σε προχωρημένες συζητήσεις για τον Σέιμπεν Λι, πριν από την απόλυση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ από την τούρκικη ομάδα,που ουσιαστικά έβαλε και «στοπ» στη μεταγραφή.
Ο Ολυμπιακός, η Εφές και ο Σέιμπεν Λι
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδιαφέρον της Εφές για τον Αμερικανό γκαρντ παραμένει ενεργό, ενώ η υπόθεση έχει πλέον μεταφερθεί στα χέρια του νέου προπονητή που θα διαδεχθεί τον Κοκόσκοφ. Αυτός θα κληθεί να πάρει την τελική απόφαση για το αν η ομάδα θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τον Σέιμπεν Λι ή όχι.
Ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα έλεγε όχι σε μια τέτοια κίνηση, αλλά με την προϋπόθεση να τα βρουν οι δύο ομάδες, αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Η Εφές δεδομένα παρακολουθεί πάντως την περίπτωση του Σέιμπεν Λι, που είναι ένας γκαρντ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες στους Τούρκους.
