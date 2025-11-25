Το repeat του Σέιμπεν Λι

Ο Ολυμπιακός είναι στο Βελιγράδι, όπου αύριο βράδυ θ’ αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα για την 13η αγωνιστική της Euroleague. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τους πειραιώτες καθώς ο Αστέρας είναι σε εντυπωσιακή φόρμα και δείχνει πως δεν έχει τυχαία πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η αποστολή μάλιστα των πρωταθλητών Ελλάδος γίνεται ακόμα δυσκολότερη από την στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του, τον Νιλικίνα και τον ΜακΚίσικ.

Ειδικά η απουσία του πρώτου βάζει δύσκολα στον προπονητή της ομάδας του λιμανιού, καθώς αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός μένει με Γουόκαπ και Λι στον «άσο».

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως ο Λι θα πάρει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στον αυριανό αγώνα και το ζητούμενο είναι να βοηθήσει τους πειραιώτες σε σκορ και δημιουργία.

Θα είναι ευχής έργον για τους πρωταθλητές Ελλάδας να επαναλάβει ο Λι την εμφάνιση που έκανε πριν από λίγες μέρες στο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, εκεί που ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των πειραιωτών.

Κανείς δεν έχει βέβαια την απαίτηση να πετύχει και στο Βελιγράδι 24 πόντους ο Αμερικανός, αλλά θα είναι μεγάλη υπόθεση αν έχει μια καλή εικόνα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον Ολυμπιακό, τώρα που λείπει ο Νιλικίνα.

Όπως προαναφέραμε το παιχνίδι στην σερβική πρωτεύουσα θα είναι δύσκολο κι αυτό σημαίνει ότι οι πειραιώτες θα πρέπει να δώσουν το 100% για να πετύχουν τον στόχο τους.

Θα είναι όμως μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό αν καταφέρει να φύγει νικητής από την έδρα του Αστέρα και αν ο Ολυμπιακός πετύχει τον στόχο του, θα ρεφάρει την ήττα στο ΣΕΦ από την Μονακό.

Το καλό για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ότι ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκει τον καλό του εαυτό κι όλοι καταλαβαίνουν πόσο επιδραστικός είναι ο Γάλλος στο παιχνίδι της ομάδας του Πειραιά.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό, είναι η καλή άμυνα κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουν συνεχώς στο μυαλό τους οι παίκτες της ελληνικής ομάδας. Η άμυνα θα είναι το «κλειδί» του αγώνα και οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν το 100%, απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλό ρυθμό και «τρέχει» όταν της δοθεί η ευκαιρία.

Κι όσο για τα μεταγραφικά «σενάρια» για την απόκτηση γκαρντ; Είπαμε χρειάζεται υπομονή κι όχι βιασύνες. Όλα θα γίνουν αλλά πρέπει να γίνουν σωστά κι αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρχει υπομονή.