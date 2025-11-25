Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Τετάρτη με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι θέλει να κάνει ακόμη μια καλή εμφάνιση, όπως πριν λίγα 24ωρα κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πριν η ομάδα μπει στο αεροπλάνο, ο Σέιμπεν Λι μίλησε για το παιχνίδι.
Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας και τις απουσίες που θα έχει, αλλά και την «καυτή» ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο του Αστέρα, την οποία θα ζήσει για πρώτη φορά. Παράλληλα, μίλησε και για την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σέιμπεν Λι:
Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: «Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση».
Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: «Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω».
Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε».
Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: «Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».
- H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
- Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε τη Ρεάλ»
- Ρέτσος: «Κίνητρο να παίζεις κόντρα στη Ρεάλ – Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη»
- Το repeat του Σέιμπεν Λι
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ-Ρέτσου εν όψει Ρεάλ
- Στεβάνοβιτς: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι περήφανοι για την πορεία μας»
- Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις