Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πριν η ομάδα μπει στο αεροπλάνο, ο Σέιμπεν Λι μίλησε για το παιχνίδι.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας και τις απουσίες που θα έχει, αλλά και την «καυτή» ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο του Αστέρα, την οποία θα ζήσει για πρώτη φορά. Παράλληλα, μίλησε και για την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σέιμπεν Λι:

Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: «Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση».

Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: «Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω».

Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε».

Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: «Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».