Με τρεις απουσίες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός
Τρία προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει του Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός.
Με τρία προβλήματα θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τριών παικτών του, του Φρανκ Νιλικίνα, του Σακίλ ΜακΚίσικ και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Αντίθετα στη 12άδα θα βρεθεί κανονικά ο Όμηρος Νετζήπογλου.
Ο Γάλλος γκαρντ προτιμήθηκε να μείνει εκτός από το εν λόγω παιχνίδι λόγω ενός μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Τέλος, ο Έλληνας γκαρντ έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
- Λι: «Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου»
- Στηρίζει τον Αλόνσο η διοίκηση της Ρεάλ
- Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»
- Μακροβιότερος προπονητής στην Ευρωλίγκα ο Μπαρτζώκας
- Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, πρόβλημα στον αστράγαλο ο Τσιριβέγια
- Παναθηναϊκός: «Υπηρεσιακός» χαφ ή τρίτος στόπερ για την αντικατάσταση του Τσιριβέγια
- Με τρεις απουσίες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός
- Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς με τον Ολυμπιακό: Χωρίς Κουρτουά και Χάουσεν στο Καραϊσκάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις