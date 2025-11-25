Με τρεις απουσίες κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ο Ολυμπιακός

Με τρία προβλήματα θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες τριών παικτών του, του Φρανκ Νιλικίνα, του Σακίλ ΜακΚίσικ και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Αντίθετα στη 12άδα θα βρεθεί κανονικά ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο Γάλλος γκαρντ προτιμήθηκε να μείνει εκτός από το εν λόγω παιχνίδι λόγω ενός μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Τέλος, ο Έλληνας γκαρντ έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.