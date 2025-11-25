Οι διαιτητές του Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

Η Euroleague επιστρέφει με ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» κατά την 13η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη «μάχη» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Τετάρτη (26/11, 20:30) στο Βελιγράδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, ενώ κάτι ανάλογο θέλουν να κάνουν και οι Σέρβοι, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με το ίδιο ρεκόρ (8-4).

Στο μεταξύ, γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα κληθούν να διευθύνουν την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, στο παρκέ θα βρεθούν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ και Κάρλος Κορτές, αμφότεροι από την Ισπανία, αλλά και ο Λιθουανός, Σαούλιους Ράτσις.