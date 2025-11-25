Μπαρτζώκας: «Οι πρόεδροι μου έχουν εμπιστοσύνη»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με την αποστολή των «ερυθρόλευκων» να αναχωρεί για τη σερβική πρωτεύουσα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Πριν οι «ερυθρόλευκοι» μπουν στο αεροπλάνο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και αναφέρθηκε τόσο στις δυσκολίες του επικείμενου αγώνα, όσο και στο γεγονός πως πλέον είναι ο μακροβιότερος προπονητής στην Euroleague, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Έτορε Μεσίνα που αποτέλεσε παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το ματς και τον Ερυθρό Αστέρα: «Δεν είναι απλά ανοδική η πορεία είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζουν καλά στην άμυνα, έχουν αυτοπεποίθηση για έχουν κλειστό ροτέισον. Είναι δύσκολη η αποστολή μας και πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά. Πρέπει να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις. Παίζουν με σχήματα με τον Οτζελέγιε στο 5. Είναι μία σειρά πραγμάτων που κάνουν καλά και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με βάση το πλάνο μας. Είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να πασάρουμε καλά και να σουτάρουμε με καλά ποσοστά

Για το γεγονός πως αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή στην Ευρωλίγκα: «Είναι πολύ δύσκολο. Αυτήν την στιγμή οι προπονητές με τόσα πολλά παιχνίδια με τον προπονητή να έχει όλο και μικρότερο ρόλο και οι προπονητές χάνουν τη δουλειά τους. Το ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ σημαίνει πως οι Πρόεδροι έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και το σταφ μου. Πάντα η παρουσία έχει να κάνει και με τους τίτλους».

Για τους τραυματίες και τον Λι: «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι ένα παιδί που πάντα προσπαθεί 100%. Έχει μεγάλη ικανότητα να σκοράρει. Το θέμα είναι πως αυτό που μας λείπει είναι το playmaking. Αν ανταποκριθεί σε αυτό δεν θα έχουμε θέμα. Έχει πολλές ικανότητες. Πρέπει να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο».