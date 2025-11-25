Μακροβιότερος προπονητής στην Ευρωλίγκα ο Μπαρτζώκας

Μετά από έξι χρόνια στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο, ο Έτορε Μεσίνα αποτελεί παρελθόν από την ιταλική ομάδα, κάτι που σημαίνει πως πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέρασε στην κορυφή μιας άτυπης λίστας στη Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα συνεχόμενα χρόνια σε πάγκο ομάδας της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης. Ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται στους Πειραιώτες από τον Ιανουάριο του 2020 και καμία άλλη από τις υπόλοιπες 19 ομάδες της λίγκας δεν έχει στον πάγκο της τον ίδιο άνθρωπο για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι τίτλοι του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό

Η φετινή είναι η έκτη διαδοχική σεζόν του Μπαρτζώκα στους «ερυθρόλευκους», όμως μετά τη φυγή του Μεσίνα από την ομάδα του Μιλάνου, ο Έλληνας τεχνικός καταλαμβάνει πλέον τη συγκεκριμένη πρωτιά.

Υπενθυμίζεται φυσικά πως αυτή είναι η δεύτερη θητεία του στο Λιμάνι, αφού διετέλεσε προπονητής του Ολυμπιακού και από το 2012 ως το 2014. Ως προπονητής των Πειραιωτών, έχει κατακτήσει μία Ευρωλίγκα (2013), ένα Διηπειρωτικό (2013), 3 Πρωταθλήματα (2022, 2023, 2025), 3 Κύπελλα (2022, 2023, 2024) και 4 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025), ενώ έχει αναδειχθεί και τρεις φορές Προπονητής της Χρονιάς στην Ευρωλίγκα (2013, 2022, 2023)