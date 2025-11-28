Σενάρια από την Τουρκία για τον Σέιμπεν Λι

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ που θα καλύψει το κενό που άφησε ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, όμως την ίδια στιγμή στην Τουρκία κυκλοφορούν σενάρια και για πιθανή αποχώρηση από το λιμάνι και μάλιστα άμεσα. Την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο γκαρντ για το ερυθρόλευκο ρόστερ, τα σενάρια και οι φήμεςγύρω από τον Σέιμπεν Λι δίνουν και παίρνουν, με τους Τούρκους να «ανάβουν» φωτιές.

Σύμφωνα με τον εμβληματικό Τούρκο προπονητή, Ερμάν Κουντέρ, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ενδέχεται να έχει ως επόμενο σταθμό της καριέρας του την Κωνσταντινούπολη, αφού όπως αποκάλυψε φέρεται να κάνει σκέψεις αποχώρησης.

Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι στην Τουρκία

Ο παλαίμαχος σταρ του τουρκικού μπάσκετ, μιλώντας σε εκπομπή, άναψε… φωτιές για το μέλλον του Λι: «Υπάρχουν φήμες ότι ο Σέιμπεν Λι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ακούω πως ο νέος προορισμός του μπορεί να είναι η Κωνσταντινούπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ajansspor και τον Μπουράκ Αλατζά, το όνομα του Λι έχει μπει έντονα το τελευταίο διάστημα σε σενάρια ανταλλαγής, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Ομάρι Μουρ από τη Βαλένθια, ενώ εμπλέκεται ακόμη και στην περίπτωση του Μαλακάι Φλιν, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα πριν μερικά 24ωρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τούρκοι θεωρούν πως ο Λι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης, με ομάδες της Πόλης να τον έχουν βάλει ήδη στο στόχαστρό τους και τον ίδιο να έχει κάνει πέρσι καταπληκτικό πρώτο μισό στη σεζόν με τη Μανίσα στη γειτονική χώρα.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά, ο ίδιος ο Μπαρτζώκας μίλησε για το τι παίκτης είναι και πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει στον Ολυμπιακό, πριν από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, όμως στο Βελιγράδι ο Λι αγωνίστηκε 11 λεπτά και χωρίς να είναι ο Φρανκ Νιλικίνα διαθέσιμος και δεν είχε καταλυτική παρουσία. Σκόραρε 4 πόντους, είχε 1 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με τον Λι, αλλά και με τον γκαρντ που σκοπεύει να πάρει ο Ολυμπιακός.