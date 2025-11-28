sports betsson
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Σενάρια από την Τουρκία για τον Σέιμπεν Λι
Euroleague 28 Νοεμβρίου 2025 | 09:45

Σενάρια από την Τουρκία για τον Σέιμπεν Λι

Τι λένε στην Τουρκία για τον Σέιμπεν Λι και το μέλλον του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ που θα καλύψει το κενό που άφησε ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, όμως την ίδια στιγμή στην Τουρκία κυκλοφορούν σενάρια και για πιθανή αποχώρηση από το λιμάνι και μάλιστα άμεσα. Την ώρα που ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο γκαρντ για το ερυθρόλευκο ρόστερ, τα σενάρια και οι φήμεςγύρω από τον Σέιμπεν Λι δίνουν και παίρνουν, με τους Τούρκους να «ανάβουν» φωτιές.

Σύμφωνα με τον εμβληματικό Τούρκο προπονητή, Ερμάν Κουντέρ, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ενδέχεται να έχει ως επόμενο σταθμό της καριέρας του την Κωνσταντινούπολη, αφού όπως αποκάλυψε φέρεται να κάνει σκέψεις αποχώρησης.

Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι στην Τουρκία

Ο παλαίμαχος σταρ του τουρκικού μπάσκετ, μιλώντας σε εκπομπή, άναψε… φωτιές για το μέλλον του Λι: «Υπάρχουν φήμες ότι ο Σέιμπεν Λι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ακούω πως ο νέος προορισμός του μπορεί να είναι η Κωνσταντινούπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Ajansspor και τον Μπουράκ Αλατζά, το όνομα του Λι έχει μπει έντονα το τελευταίο διάστημα σε σενάρια ανταλλαγής, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Ομάρι Μουρ από τη Βαλένθια, ενώ εμπλέκεται ακόμη και στην περίπτωση του Μαλακάι Φλιν, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα πριν μερικά 24ωρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τούρκοι θεωρούν πως ο Λι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης, με ομάδες της Πόλης να τον έχουν βάλει ήδη στο στόχαστρό τους και τον ίδιο να έχει κάνει πέρσι καταπληκτικό πρώτο μισό στη σεζόν με τη Μανίσα στη γειτονική χώρα.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά, ο ίδιος ο Μπαρτζώκας μίλησε για το τι παίκτης είναι και πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει στον Ολυμπιακό, πριν από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, όμως στο Βελιγράδι ο Λι αγωνίστηκε 11 λεπτά και χωρίς να είναι ο Φρανκ Νιλικίνα διαθέσιμος και δεν είχε καταλυτική παρουσία. Σκόραρε 4 πόντους, είχε 1 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με τον Λι, αλλά και με τον γκαρντ που σκοπεύει να πάρει ο Ολυμπιακός.

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Economy
Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Stream sports
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)
Euroleague 26.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να «τρέξει» ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 32-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα που είχε και να ηττηθεί με 91-80...

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Επί τάπητος 28.11.25

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

