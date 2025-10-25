Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στο Μόναχο, διέλυσε την Μπάγερν με 95-71 και πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στην οικονομία της σεζόν, κόντρα σε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα. Οι ερυθρόλευκοι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πρωταγωνιστεί άλλη μια φορά επικράτησαν των Βαυαρών, σε μια αναμέτρηση που είχαν πολλές επιστροφές, πλουραλισμό στην επίθεση, αλλά και δύο «DNP».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να μην δώσει καθόλου χρόνο συμμετοχής τόσο στον Κώστα Αντετοκούνμπο, όσο και στον Σέιμπεν Λι, με τον Αμερικανό γκαρντ να μένει για πρώτη φορά φέτος σε όλο το ματς στον πάγκο και να μην αγωνίζεται ούτε δευτερόλεπτο.

Παρότι το ματς ουσιαστικά είχε κριθεί από νωρίς, ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι, σε μία κίνηση που προκάλεσε απορίες, ειδικά από τη στιγμή που τα σενάρια και η μεταγραφολογία γύρω από τον Ολυμπιακό δίνει και παίρνει τις τελευταίες μέρες.

Ο Σέιμπεν Λι, ο Μπαρτζώκας και οι επιστροφές που έχει ο Ολυμπιακός

Η επιλογή του Μπαρτζώκα να μην του δώσει χρόνο συμμετοχής, σε ένα ματς όπου ο Ολυμπιακός αναζητούσε ενέργεια και δημιουργία στην περιφέρεια σχολιάστηκε και στο εξωτερικό, καθώς ο Σέιμπεν Λι είχε τουλάχιστον 12 λεπτά συμμετοχής σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί 15 λεπτά απέναντι στην Μπασκόνια, 16 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 24 λεπτά κόντρα στην Ντουμπάι όταν πέτυχε και 10 πόντους, 12 με την Εφές και 16 λεπτά στην αναμέτρηση με την Μακάμπι στο Βελιγράδι.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως σε όλα τα προηγούμενα ματς ο Ολυμπιακός είχε φουλ απουσίες στην περιφέρεια, σε αντίθεση με το ματς κόντρα στην Μπάγερν όπου έλειπε ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κίναν Έβανς, αλλά επέστρεψαν στη δράση οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, αλλά και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο βασικός λόγος λοιπόν που δεν έπαιξε είναι λόγω και των επιστροφών, με τους τρεις που γύρισαν στο παρκέ στη Euroleague να προσφέρουν πολλά στη μεγάλη νίκη επί της Μπάγερν στο Μόναχο.