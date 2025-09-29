Σέιμπεν Λι: «Νιώθουμε αυτοπεποίθηση μετά την προετοιμασία»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη χώρα των Βάσκων ενόψει της πρεμιέρας του στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια.

Ο Σέιμπεν Λι μίλησε για την αναμέτρηση, στάθηκε στην προετοιμασία που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ σχολίασε και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σέιμπεν Λι:

«Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά.

Αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου τώρα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής έχοντας το ρόλο μου στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που πήρα μέρος σε όλη την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ώστε να μπορέσω να προσαρμοστώ και να είμαι έτοιμος ενόψει της συνέχειας.

Ο Τόμας (Γουόκαπ) είναι ένας σπουδαίος βετεράνος γκαρντ, μας βοηθάει πολύ και εμένα προσωπικά όσον αφορά στα συστήματα που παίζουμε στην επίθεση. Σίγουρα με βοηθάει πολύ».