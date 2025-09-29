Σέιμπεν Λι: «Νιώθουμε αυτοπεποίθηση μετά την προετοιμασία»
Ο Σέιμπεν Λι μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια, για την αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι παίκτες μετά την προετοιμασία, αλλά και για την κατάστασή του.
- Ξεκίνησε η δίκη για το διαζύγιο Κεφαλογιάννη - Μάτσα και για την επιμέλεια των παιδιών
- Κάτι σάπιο υπάρχει στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα - Έρευνα χαστούκι στην κυβέρνηση
- Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
- Βοιωτία: Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης – Τι λέει το πόρισμα του ανθρωπολόγου
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη χώρα των Βάσκων ενόψει της πρεμιέρας του στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια.
Ο Σέιμπεν Λι μίλησε για την αναμέτρηση, στάθηκε στην προετοιμασία που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ σχολίασε και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Σέιμπεν Λι:
«Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά.
Αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου τώρα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής έχοντας το ρόλο μου στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που πήρα μέρος σε όλη την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ώστε να μπορέσω να προσαρμοστώ και να είμαι έτοιμος ενόψει της συνέχειας.
Ο Τόμας (Γουόκαπ) είναι ένας σπουδαίος βετεράνος γκαρντ, μας βοηθάει πολύ και εμένα προσωπικά όσον αφορά στα συστήματα που παίζουμε στην επίθεση. Σίγουρα με βοηθάει πολύ».
- Euroleague: Οι τζένεραλ μάνατζερ απαντούν στο «Ποιον παίκτη θα παίρνατε στην ομάδα σας;»
- Ο ΟΦΗ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του
- Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
- Κάρλος Ζέκα: «Με τον Κόντη βλέπεις… άλλο Παναθηναϊκό»
- Ο Πανιώνιος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Το αφιέρωμα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα των «κυανέρυθρων»
- Euroleague: Τα power rankings για τις 20 ομάδες – Η θέση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις