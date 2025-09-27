Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Καρδίτσα, επικράτησε άνετα με 89-56 και έκλεισε θέση για τον τελικό κόντρα στον Προμηθέα, με στόχο το 4ο σερί. Οι ερυθρόλευκοι είχαν πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές και ένας εξ αυτών ήταν και ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία στο ματς και ολοκλήρωσε με 15 πόντους την αναμέτρηση.

Ο Αμερικανός γκαρντ που αποκτήθηκε πέρσι μεσούσης της σεζόν με διετές συμβόλαιο και με τον Ολυμπιακό να πληρώνει buy out 550.000 ευρώ στη Μανίσα, αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο σε άμυνα και επίθεση τη φετινή σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιεί σε έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο ροτέισον της ομάδας, όπως φάνηκε και στον ημιτελικό με την Καρδίτσα.

Ουσιαστικά, ο Σέιμπεν Λι θα έρχεται από τον πάγκο με σκοπό να αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού στα γκαρντ και παράλληλα θα είναι αυτός που θα πιέζει τα αντίπαλα γκαρντ. Η εικόνα του στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα ήταν εξαιρετική, αφού ολοκλήρωσε με 15 πόντους και 7/9 δίποντα, 1/2 βολές, ενώ είχε και 2 ασίστ.

Η ατάκα του Σέιμπεν Λι για τον Μπαρτζώκα και τον ρόλο του

Ο Λι μετά το τέλος της αναμέτρησης έδειξε και τη νοοτροπία που υπάρχει γενικότερα στον Ολυμπιακό, με τον Μπαρτζώκα να είναι αυτός που αποφασίζει για τους ρόλους, με τον ίδιο τον Αμερικανό να δηλώνει: «Προσπαθώ πάντα να ταιριάξω σε αυτό που μου δίνει ο προπονητής και να βοηθήσω στις νίκες. Νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, αλλά θα κάνω ό,τι μου λέει ο προπονητής».

Η ατάκα του Λι δείχνει πόσο ξεκάθαρους ρόλους έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, αλλά και την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ, που αναμένεται να είναι καταλυτικός σε άμυνα και επίθεση τη φετινή σεζόν στο λιμάνι.