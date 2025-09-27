Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (vids)
Ο Σέιμπεν Λι δήλωσε «παρών» στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, σκοράροντας και δείχνοντας ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.
- Πανικός στην εθνική οδό στο Ρίο από ΙΧ που κινούνταν ανάποδα
- Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά - Τραυματίας ο οδηγός
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
- Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο οι ΗΠΑ - Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην Καρδίτσα, επικράτησε άνετα με 89-56 και έκλεισε θέση για τον τελικό κόντρα στον Προμηθέα, με στόχο το 4ο σερί. Οι ερυθρόλευκοι είχαν πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές και ένας εξ αυτών ήταν και ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία στο ματς και ολοκλήρωσε με 15 πόντους την αναμέτρηση.
Ο Αμερικανός γκαρντ που αποκτήθηκε πέρσι μεσούσης της σεζόν με διετές συμβόλαιο και με τον Ολυμπιακό να πληρώνει buy out 550.000 ευρώ στη Μανίσα, αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο σε άμυνα και επίθεση τη φετινή σεζόν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιεί σε έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο ροτέισον της ομάδας, όπως φάνηκε και στον ημιτελικό με την Καρδίτσα.
Ουσιαστικά, ο Σέιμπεν Λι θα έρχεται από τον πάγκο με σκοπό να αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού στα γκαρντ και παράλληλα θα είναι αυτός που θα πιέζει τα αντίπαλα γκαρντ. Η εικόνα του στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα ήταν εξαιρετική, αφού ολοκλήρωσε με 15 πόντους και 7/9 δίποντα, 1/2 βολές, ενώ είχε και 2 ασίστ.
Η ατάκα του Σέιμπεν Λι για τον Μπαρτζώκα και τον ρόλο του
Ο Λι μετά το τέλος της αναμέτρησης έδειξε και τη νοοτροπία που υπάρχει γενικότερα στον Ολυμπιακό, με τον Μπαρτζώκα να είναι αυτός που αποφασίζει για τους ρόλους, με τον ίδιο τον Αμερικανό να δηλώνει: «Προσπαθώ πάντα να ταιριάξω σε αυτό που μου δίνει ο προπονητής και να βοηθήσω στις νίκες. Νιώθω ότι μπορώ να σκοράρω, αλλά θα κάνω ό,τι μου λέει ο προπονητής».
Η ατάκα του Λι δείχνει πόσο ξεκάθαρους ρόλους έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, αλλά και την αυτοπεποίθηση που έχει ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ, που αναμένεται να είναι καταλυτικός σε άμυνα και επίθεση τη φετινή σεζόν στο λιμάνι.
- Η «υπόθεση Ντιαρά» αλλάζει τον χάρτη των μεταγραφών
- Παρτιζάν: Με Ολυμπιακό σε Βιέννη ή Μόναχο
- Η Ρεάλ Μαδρίτης «ταράζει» το Αλμάτι
- Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
- Ο GM της Dubai BC αποκάλυψε πώς πείστηκε ο Πετρούσεφ να συνεχίσει εκεί την καριέρα του
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και η ατάκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις