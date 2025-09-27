Πέφτει η… αυλαία στο Stoiximan Super Cup, με τον τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Προμηθέα Πάτρας. Το βράδυ του Σαββάτου (27/9, 20:00), οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, με στόχο την πρώτη κούπα της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα απέναντι στην Καρδίτσα με 89-56 και αποτελούν το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσουν για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο, ενώ η ομάδα της Πάτρας ήταν εξαιρετική απέναντι στην ΑΕΚ, και με τη νίκη με 84-70 επέστρεψε μετά το 2021 σε τελικό Super Cup, ενώ θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο, μετά το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε στη διοργάνωση, καθώς λόγω της συμμετοχής του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία μία εβδομάδα νωρίτερα.

Το πρόγραμμα του Super Cup:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ-Προμηθέας 70-84

Ολυμπιακός-Καρδίτσα 89-56

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00 Ολυμπιακός-Προμηθέας (ΕΡΤ 2)