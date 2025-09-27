Super Cup: Ολυμπιακός και Προμηθέας κοντράρονται για την πρώτη κούπα της σεζόν
Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο, μετά τις νίκες τους επί Καρδίτσας και ΑΕΚ αντίστοιχα.
Πέφτει η… αυλαία στο Stoiximan Super Cup, με τον τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Προμηθέα Πάτρας. Το βράδυ του Σαββάτου (27/9, 20:00), οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους, με στόχο την πρώτη κούπα της σεζόν.
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα απέναντι στην Καρδίτσα με 89-56 και αποτελούν το απόλυτο φαβορί για να κατακτήσουν για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο, ενώ η ομάδα της Πάτρας ήταν εξαιρετική απέναντι στην ΑΕΚ, και με τη νίκη με 84-70 επέστρεψε μετά το 2021 σε τελικό Super Cup, ενώ θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο, μετά το 2020.
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε στη διοργάνωση, καθώς λόγω της συμμετοχής του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία μία εβδομάδα νωρίτερα.
Το πρόγραμμα του Super Cup:
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ-Προμηθέας 70-84
Ολυμπιακός-Καρδίτσα 89-56
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00 Ολυμπιακός-Προμηθέας (ΕΡΤ 2)
