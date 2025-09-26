Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με περίπατο στον τελικό του Σούπερ Καπ επικρατώντας με 89-56 της Καρδίτσας και αύριο (27/9, 20:30) θα παίξει για την κούπα με τον Προμηθέα.
Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σοβαρότητα που είχε η ομάδα του ενώ ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες για την προσθήκη του Φρανκ Ντιλικινά.
Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Μου άρεσε το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους της ομάδας, γιατί για μια ακόμα φορά σε μια δύσκολη στιγμή, έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και έφεραν τον Ντιλικίνα.
Φυσικά και είναι ένας τίτλος. Τον έχουμε κατακτήσει τα τρία τελευταία χρόνια. Οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Συμβαίνουν πολλά μέσα στη σεζόν. Από τραυματισμούς, μέχρι την μην προσαρμογή κάποιον ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι απλά ευχαριστημένος από το ρόστερ, είμαι ενθουσιασμένος. Έχει τρομερό βάθος. Ρίξαμε τον μέσο όρο ηλικίας, για να έχουμε περισσότερο hustle».
