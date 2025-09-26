sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι (vid)
Μπάσκετ 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:11

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι (vid)

Με 30 πόντους του Γκρέι ο Προμηθέας επιβλήθηκε της ΑΕΚ 84-70 και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου περιμένει τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός - Καρδίτσα.

Στον τελικό του Σούπερ Καπ ο εξαιρετικός Προμηθέας! Με κυριαρχική εμφάνιση η ομάδα της Πάτρας επικράτησε εύκολα με 84-70 της ΑΕΚ στη Ρόδο και πλέον περιμένει τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καρδίτσα για να μάθει τον αντίπαλό του.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκρέι με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ ο ΜακΚάλουμ είχε 19 πόντους με 7 ασίστ. Για την Ένωση που τελείωσε το παιχνίδι με 20 λάθη, ξεχώρισε ο Σίλβα με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Προμηθέας ήταν ανώτερος από το ξεκίνημα όπου πήρε προβάδισμα με 17-11 (7′) χάρη σε καλάθια των Χάμοντς και Κόλμαν. Με buzzer beater του Γκρέι η διαφορά έφτασε στο +10 (24-14) για τους Πατρινούς με τη λήξη της πρώτης περιόδου ενώ με ένα γρήγορο 6-0 η ΑΕΚ μείωσε στους 4 (20-24, 13′) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Με τρίποντα των Λεκαβίτσιους και Φλιώνη η Ένωση προηγήθηκε μάλιστα για πρώτη και μοναδική φορά στο ματς, με 37-34 στο 19′. Ο Προμηθέας απάντησε με σερί 8-0 για το 37-42 του ημιχρόνου.

Με βολές του Αρμς οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 44-44 στο 24′, αλλά ο Προμηθέας δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του ματς και έκλεισε την περίοδο στο 61-55 υπέρ του. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ σε λήξη της επίθεσης η ΑΕΚ μείωσε σε 64-66 στο 34′ και αυτή ήταν η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες είχαν επαφή στο σκορ. Στη συνέχεια ο Προμηθέας άνοιξε και πάλι τη διαφορά παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση με 84-70.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος.

Προμηθέας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
Euroleague 25.09.25

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
