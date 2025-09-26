ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι (vid)

Στον τελικό του Σούπερ Καπ ο εξαιρετικός Προμηθέας! Με κυριαρχική εμφάνιση η ομάδα της Πάτρας επικράτησε εύκολα με 84-70 της ΑΕΚ στη Ρόδο και πλέον περιμένει τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Καρδίτσα για να μάθει τον αντίπαλό του.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκρέι με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ ενώ ο ΜακΚάλουμ είχε 19 πόντους με 7 ασίστ. Για την Ένωση που τελείωσε το παιχνίδι με 20 λάθη, ξεχώρισε ο Σίλβα με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Προμηθέας ήταν ανώτερος από το ξεκίνημα όπου πήρε προβάδισμα με 17-11 (7′) χάρη σε καλάθια των Χάμοντς και Κόλμαν. Με buzzer beater του Γκρέι η διαφορά έφτασε στο +10 (24-14) για τους Πατρινούς με τη λήξη της πρώτης περιόδου ενώ με ένα γρήγορο 6-0 η ΑΕΚ μείωσε στους 4 (20-24, 13′) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Με τρίποντα των Λεκαβίτσιους και Φλιώνη η Ένωση προηγήθηκε μάλιστα για πρώτη και μοναδική φορά στο ματς, με 37-34 στο 19′. Ο Προμηθέας απάντησε με σερί 8-0 για το 37-42 του ημιχρόνου.

Με βολές του Αρμς οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν σε 44-44 στο 24′, αλλά ο Προμηθέας δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του ματς και έκλεισε την περίοδο στο 61-55 υπέρ του. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ σε λήξη της επίθεσης η ΑΕΚ μείωσε σε 64-66 στο 34′ και αυτή ήταν η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες είχαν επαφή στο σκορ. Στη συνέχεια ο Προμηθέας άνοιξε και πάλι τη διαφορά παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση με 84-70.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος.

Προμηθέας (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος.