Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Συνελήφθη παίκτης της ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ
Μπάσκετ 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:01

Συνελήφθη παίκτης της ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών οδηγήθηκε παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Σε δικαστικές περιπέτειες βρέθηκε παίκτης της μπασκετικής ΑΕΚ τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 29χρονος αθλητής, με καταγωγή από τη Γκαμπόν, φέρεται να αρνήθηκε τον έλεγχο αλκοτέστ όταν σταμάτησε σε μπλόκο τροχαίας στη λεωφόρο Κηφισίας, με τα με τα παραπάνω στοιχεία να φωτογραφίζουν τον Κρις Σίλβα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ ζήτησαν από τον καλαθοσφαιριστή να υποβληθεί στη διαδικασία, όμως εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, με συνέπεια να συλληφθεί και να μεταφερθεί με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Διαδικασία αυτοφώρου για τον παίκτη της ΑΕΚ

Η υπόθεση κινείται πλέον με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ ο παίκτης θα απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της «Ένωσης». Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Σούπερ Καπ της Ρόδου, αντιμετωπίζοντας την Καρδίτσα την Παρασκευή (17:00), με ενδεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του Σαββάτου (20:00) απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
