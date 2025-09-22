Συνελήφθη παίκτης της ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Σε δικαστικές περιπέτειες βρέθηκε παίκτης της μπασκετικής ΑΕΚ τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο 29χρονος αθλητής, με καταγωγή από τη Γκαμπόν, φέρεται να αρνήθηκε τον έλεγχο αλκοτέστ όταν σταμάτησε σε μπλόκο τροχαίας στη λεωφόρο Κηφισίας, με τα με τα παραπάνω στοιχεία να φωτογραφίζουν τον Κρις Σίλβα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ ζήτησαν από τον καλαθοσφαιριστή να υποβληθεί στη διαδικασία, όμως εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά, με συνέπεια να συλληφθεί και να μεταφερθεί με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Διαδικασία αυτοφώρου για τον παίκτη της ΑΕΚ

Η υπόθεση κινείται πλέον με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ ο παίκτης θα απολογηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της «Ένωσης». Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Σούπερ Καπ της Ρόδου, αντιμετωπίζοντας την Καρδίτσα την Παρασκευή (17:00), με ενδεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του Σαββάτου (20:00) απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.