Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Μέσω ανακοίνωσής της η ΚΑΕ ΑΕΚ διέψευσε τα δημοσιεύματα ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους «κόπηκε» στα ιατρικά, καθώς «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «κιτρινόμαυροι».

Επιπρόσθετα, η ΑΕΚ καλεί τους εκπροσώπους του Τύπου να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ του συλλόγου για οποιοδήποτε θέμα, ιδίως για ευαίσθητα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για τον Λεκαβίτσιους:

«Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν είναι αθλητής της ομάδας μας, επομένως ουδέποτε αναμείχθηκε (η ΑΕΚ ΒC) σε διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, που ν’ αφορά στον αθλητή.

Ο αθλητής ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε «κόπηκε», όπως ψευδώς αναφέρεται σε μερίδα του ηλεκτρονικού Τύπου.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι του Τύπου, για οποιοδήποτε θέμα, πόσο μάλλον σε θέματα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικό απόρρητο να απευθύνονται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & ΜΜΕ της ΑΕΚ BC».