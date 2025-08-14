Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.
«Ναυάγιο» στη μεταγραφή του Λούκας Λεκαβίτσιους στην ΑΕΚ. Ο Λιθουανός πόιντ γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με την «’Ενωση» να κυνηγά την περίπτωση του, φτάνοντας σε συμφωνία με τον παίκτη.
Ο Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις και η ΑΕΚ, ωστόσο ο Λιθουανός άσος θα περάσει και δεύτερο γύρω εξετάσεων για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του, μήπως παραμείνει στην Ένωση με μειωμένο συμβόλαιο και αποκτηθεί και άλλος ξένος στην θέση των γκαρντ.
Τη περασμένη σεζόν, ο 31χρονος Λιθουανός αγωνίστηκε στην Ζαλγκίρις Κάουνας, έχοντας κατά μέσο όρο 2,1 πόντους, 0,3 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 14 αγώνες στην Euroleague.
Η αντίδραση του Ναν για τη μεταγραφή του Σίλβα στην ΑΕΚ
Η είδηση της μετακίνησης του Αφρικανού φόργουορντ έφτασε και στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, με τον γκαρντ του «επτάστερου» Κέντρικ Ναν, να σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της «Βασίλισσας» emojis με φωτιές και παλαμάκια, δηλώνοντας τον ενθουσιασμό του για τον ερχομό του πρώην συμπαίκτη του στην Stoximan GBL.
Οι δύο Αμερικανοί συνυπήρξαν στον μαγικό κόσμο του NBA με τους Μαϊάμι Χιτ το 2019, με την ομάδα που πήγε ως τους τελικούς του Ορλάντο το 2020 και μοιράστηκαν το παρκέ για 48 παιχνίδια με την ομάδα από τη Φλόριντα.
Δείτε το σχόλιο του Ναν στην ανάρτηση της ΑΕΚ
