Στην Αθήνα ο Λεκαβίτσιους, περνάει ιατρικά και υπογράφει στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει βάλει μπροστά για τα καλά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και μετά τις ανακοινώσεις του Χαραλαμπόπουλου και του Σίλβα, σειρά παίρνει ο Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο Λιθουανός playmaker είναι ο εκλεκτός του Σάκοτα και φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με την Ένωση και να αναμένεται ακόμη και εντός της ημέρας στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα.

Ο Λιθουανός γκαρντ ολοκλήρωσε την άκρως επιτυχημένη συνεργασία του με την Ζαλγκίρις, κατακτώντας το έκτο εγχώριο πρωτάθλημα της καριέρας του (και όγδοο συνολικά), κλείνοντας έναν απόλυτα επιτυχημένο κύκλο στην ομάδα του Κάουνας.

Η… επιστροφή του Λεκαβίτσιους

Η επόμενη μέρα της καριέρας του 31χρονου άσου δεν αποκλείεται να είναι και πάλι στην Αθήνα, όπως είχε συμβεί και την διετία 2017-19, όταν και αγωνίστηκε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά όμως η επιστροφή του «Λέκα» θα έχει χρώμα… κιτρινόμαυρο, αφού η ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με την πλευρά του παίκτη και εφόσον περάσει με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί από την Ένωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λεκαβίτσιους είναι παντρεμένος με Ελληνίδα και έχει σπίτι στην Αθήνα, κάτι που κάνει ακόμη πιο εύκολη την απόφαση του και τη μετάβαση από το Κάουνας στην ελληνική πρωτεύουσα.