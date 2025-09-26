Στον δρόμο για την τέταρτη σερί κατάκτηση του Super Cup βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την επικράτηση επί της Καρδίτσας με 89-56 στη Ρόδο. Ουσιαστικά οι Θεσσαλοί ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς στη συνέχεια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε πλήρως.

Στον τελικό του Σαββάτου (27/9 – 20:00) οι Πειραιώτες που είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (ξεχώρισε ο Ντόντα Χολ με 16π. 6ρ. και8/9δ.), θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα Πάτρας ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε την ΑΕΚ.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προσφέροντας θέαμα, πέτυχε 47 πόντους, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοφ και Σέιμπεν Λι να πετυχαίνουν από 9 και τον Χολ να προσθέτει άλλους 8. Στην δεύτερη περίοδο μάλιστα οι Ερυθρόλευκοι κάνανε σερί 19-5 για να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 22 πόντων. Η Καρδίτσα ήταν πάρα πολύ άστοχη, ειδικά πίσω από την γραμμή των 6,75, με αποτέλεσμα να σταματάει στους 25, με τον Λεωνίδα Κασελάκη των πέντε πόντων να είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε τον Κώστα Αντετοκούνμπο στην θέση πέντε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα σέντερ να κάνει τρεις τάπες στα πρώτα πέντε λεπτά, όπως είχε κάνει και στο ματς της Εθνικής μας με την Λιθουανία στους «16» του Eurobasket. Ο Ολυμπιακός αν και σε χαμηλότερους ρυθμούς, συνέχισε το επιθετικό ρεσιτάλ, φτάνοντας εν τέλει τους 89 πόντους, με τον Σάσα Βεζένκοφ να σταματά στους 16 πόντους με 5/5 δίποντα και 1/5 τρίποντα, μαζεύοντας και 6 ριμπάουντ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ντόντα Χολ σημείωσε και αυτός 16 πόντους με 8/9 σουτ εντός πεδίας και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Σέιμπεν Λι πρόσθεσε 15 από τον πάγκο. Τέλος, ο Άλεκ Πίτερς στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού πέτυχε 4 τρίποντα και έφτασε τους 14 πόντους.

Πλέον ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών το βράδυ του Σαββάτου στις 20:00 για να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 2 (0/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Γουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15 (7/9 δίποντα), Παπανικολάου 2 (5 ασίστ), Πίτερς 14 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (3 μπλοκ), Χολ 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 2, Μπράντον Τζέφερσον 6 (2/9 σουτ), Έλις 7, Κασελάκης 10 (1/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 4 (2/9 σουτ, 5 ριμπάουντ), Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 6 λάθη), Καμπερίδης 4 (2/10 σουτ), Μάντσεν 8, Χουγκάζ