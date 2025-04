Ο Σέιμπεν Λι ξεσήκωσε τον πάγκο του Ολυμπιακού: Η απίθανη άμυνα του Αμερικανού και οι επικές αντιδράσεις Μπαρτζώκα και Φαλ (vid)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση για τρία δεκάλεπτα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικράτησε με 77-71, έκανε το 2-0 και βλέπει… Άμπου Ντάμπι.

Οι ερυθρόλευκοι με όπλο την άμυνα τους, νίκησαν ξανά τη βασίλισσα και με κορυφαίους τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Σέιμπεν Λι και καταλυτικούς τους Πίτερς και Γουίλιαμς-Γκος είναι ένα βήμα μακριά από το τέταρτο συνεχόμενο Final Four της Euroleague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το νωθρό ξεκίνημα πήραν μπροστά και με τον Σέιμπεν Λι να κάνει τα πάντα βρήκαν ρυθμό μέσα από την άμυνα τους. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο παράγοντας «Χ» του ματς, ενώ ήταν κι αυτός που ξεσήκωσε το ΣΕΦ και τον πάγκο του Ολυμπιακού με τη φάση της αγωνιστικής στο δεύτερο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα, ο Σέιμπεν Λι έβγαλε μια καταπληκτική άμυνα στη γωνία απέναντι στον Φελίς, στον οποίο έριξε μια απίθανη τάπα και εν συνεχεία με αυτοθυσία κέρδισε και την κατοχή «τρελαίνοντας» τον ερυθρόλευκο πάγκο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Another edit of THAT Saben Lee play🙌❤️🤍 #OlympiacosBC pic.twitter.com/t1u6mJdYib

