Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Σέιμπεν Λι και το career high του με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-81 κόντρα στον ΠΑΟΚ και ο Σέιμπεν Λι ήταν «καυτός», καθώς έκανε το καλύτερο παιχνίδι του μέχρι στιγμής με τη φανέλα του Ολυμπιακού βάζοντας 24 πόντους.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ -λόγω και της απουσίας του Νιλικινά- άδραξε την ευκαιρία και έκανε πράγματα και θαύματα στο παρκέ πετυχαίνοντας career high με τους ερυθρόλευκους σε 23 λεπτά συμμετοχής απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Σέιμπεν Λι έδωσε το δικό του ρεσιτάλ στη Θεσσαλονίκη, καθώς έβαλε 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο με τρομερό ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια (4/4 τρίποντα) σε 13 λεπτά.

Το δεύτερο ημίχρονο του Σέιμπεν Λι

Με την έλευση του δεύτερου μέρους, ο Λι συνέχισε να δίνει πολύ καλά δείγματα γραφής στο παρκέ και έβαλε συνολικά 24 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ, σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση παίκτη που αγωνίζεται στις θέσεις 1-2, δείχνοντας πως είναι εδώ και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο ρεκόρ του Λι παίζοντας στον Ολυμπιακό ήταν στο ματς της Stoiximan GBL με τη Μύκονο, εκεί όπου είχε βάλει 19 πόντους.