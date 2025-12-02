sports betsson
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουγιεά που ακούγεται για τον Ολυμπιακό (vids)
Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουγιεά που ακούγεται για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζαμάρι Μπουγιεά είναι ένας παίκτης που προτάθηκε και εξετάζεται από τον Ολυμπιακό – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του και τι έχει κάνει στην καριέρα του σε G-League και NBA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός «χτενίζει» την αγορά για την απόκτηση γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που θα μείνει εκτός για όλη τη χρονιά και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν βιάζεται για να βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης για τους ερυθρόλευκους, την ώρα που οι προτάσεις «σκάνε» βροχή τόσο από την Ευρώπη όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και αυτή του Τζαμάρι Μπουεγιά, ο οποίος έχει ξαναγραφτεί πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για έναν παίκτη που… τσεκάρει αρκετά από τα βελάκια του Έλληνα τεχνικού, όμως τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλά για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό η υπόθεση παραμένει «ζεστή» και υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον και όλα δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον παίκτη.

Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουεγιά

Ο Μπουεγιά είναι Αμερικανός πόιντ γκαρντ, 26 ετών, ύψους 1,88, ο οποίος από τις 17 Νοεμβρίου έχει ενταχθεί στους Φοίνιξ Σανς με two-way συμβόλαιο, ενώ παράλληλα αγωνίζεται και στη G-League με τους Valley Suns.

Πρόκειται για έναν παίκτη που είναι εξαιρετικός στην επίθεση τόσο σε σκοράρισμα, όσο και σε δημιουργία, ενώ και στο αμυντικό μισό, που δίνει έμφαση ο Ολυμπιακός πιέζει πολύ καλά στην μπάλα και έχει μεγάλη αθλητικότητα.

Από εκεί και πέρα, προτού φτάσει στο ΝΒΑ, διέγραψε μια πενταετή πορεία στο κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της West Coast Conference, έχοντας δύο παρουσίες στην First Team All-WCC. Στο πανεπιστήμιο είχε σημαντικές στιγμές, όπως τους 36 πόντους στο NCAA του 2022 απέναντι στο Μάρεϊ Στέιτ.

Αν και δεν έγινε draft το 2022, κατάφερε να βρει θέση στο ΝΒΑ μέσα από την G-League, παίζοντας κατά καιρούς σε ομάδες όπως οι Χιτ, οι Γουίζαρντς, οι Μπλέιζερς, οι Σπερς και οι Μπακς.

YouTube thumbnail

Οι λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του

Ο Μπουεγιά μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Euroleague, μόνο εφόσον μείνει ελεύθερος ή «σπάσει» το συμβόλαιο του.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως το deal που υπέγραψε είναι two way contract, άρα υπάρχουν αρκετές δικλείδες να γίνει αυτό τόσο από την πλευρά του ίδιου του Μπουεγιά, όσο και από την ομάδα.

Η αλήθεια είναι πως σύμφωνα και με τους… κύκλους του, αλλά και με σενάρια από τις ΗΠΑ, πως επιθυμεί να αγωνίζεται περισσότερο και σε υψηλότερο επίπεδο και από τη στιγμή που στο NBA δεν έχει χώρο, προς το παρόν, μοιάζει σίγουρο ότι εξετάζει όλες τις άλλες επιλογές του.

Και η Euroleague μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή, ειδικά από τη στιγμή που όλο και περισσότεροι NBAer υψηλού επιπέδου έρχονται στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπουεγιά που υπέγραψε πριν μερικές μέρες με τους Φοίνιξ Σανς, πέρσι ήταν με τον Μάλακαϊ Φλιν στη G-League.

YouTube thumbnail

Τεχνολογία
Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Νέες τεχνολογίες: Χάνει η Ευρώπη το τρένο της ΑΙ;

Αθλητική Ροή
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)
Κριστιάνο εναντίον μηχανής: Πώς ο Ρονάλντο νίκησε το ανίκητο ρομπότ-τερματοφύλακα (vid)

Γνωστός Αμερικανός YouTuber – εφευρέτης προκάλεσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθεί αντιμέτωπος με τον ανίκητο ρομποτικό τερματοφύλακά του και η «απάντηση» του Πορτογάλου θύμισε ότι το ρομπότ της μπάλας είναι... ο ίδιος!

Σύνταξη
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων
Φάμελλος: Κυβερνητικά ψέματα τα περί μη βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ – Χρυσές αμοιβές των γαλάζιων ακρίδων

Η κυβέρνηση θέλει να παραδώσει τα ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συμφέροντα, σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος ενώ βρέθηκε σε κατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης που έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)
Ο Αντετοκούνμπο… παρακαλάει για ένα φάουλ στο NBA (pic, vid)

Οι διαιτητές στο ΝΒΑ εξακολουθούν να μην σφυρίζουν ούτε τα... μισά από τα φάουλ που γίνονται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο σημείο να παρακαλάει για ένα πεντακάθαρο χτύπημα του αντιπάλου στο χέρι του.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»
Νέα καταγγελία: «Ο πρόεδρος του Αιγάλεω έχει χτυπήσει κι άλλους ποδοσφαιριστές»

Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα και αποκάλυψε ότι ο Αχιλλέας Καραχάλιος έχει χτυπήσει ξανά ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
