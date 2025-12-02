Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουγιεά που ακούγεται για τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Ολυμπιακός «χτενίζει» την αγορά για την απόκτηση γκαρντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που θα μείνει εκτός για όλη τη χρονιά και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν βιάζεται για να βρεθεί ο κατάλληλος παίκτης για τους ερυθρόλευκους, την ώρα που οι προτάσεις «σκάνε» βροχή τόσο από την Ευρώπη όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και αυτή του Τζαμάρι Μπουεγιά, ο οποίος έχει ξαναγραφτεί πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για έναν παίκτη που… τσεκάρει αρκετά από τα βελάκια του Έλληνα τεχνικού, όμως τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλά για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό η υπόθεση παραμένει «ζεστή» και υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον και όλα δείχνουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον παίκτη.

Ποιος είναι ο Τζαμάρι Μπουεγιά

Ο Μπουεγιά είναι Αμερικανός πόιντ γκαρντ, 26 ετών, ύψους 1,88, ο οποίος από τις 17 Νοεμβρίου έχει ενταχθεί στους Φοίνιξ Σανς με two-way συμβόλαιο, ενώ παράλληλα αγωνίζεται και στη G-League με τους Valley Suns.

Πρόκειται για έναν παίκτη που είναι εξαιρετικός στην επίθεση τόσο σε σκοράρισμα, όσο και σε δημιουργία, ενώ και στο αμυντικό μισό, που δίνει έμφαση ο Ολυμπιακός πιέζει πολύ καλά στην μπάλα και έχει μεγάλη αθλητικότητα.

Από εκεί και πέρα, προτού φτάσει στο ΝΒΑ, διέγραψε μια πενταετή πορεία στο κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους γκαρντ της West Coast Conference, έχοντας δύο παρουσίες στην First Team All-WCC. Στο πανεπιστήμιο είχε σημαντικές στιγμές, όπως τους 36 πόντους στο NCAA του 2022 απέναντι στο Μάρεϊ Στέιτ.

Αν και δεν έγινε draft το 2022, κατάφερε να βρει θέση στο ΝΒΑ μέσα από την G-League, παίζοντας κατά καιρούς σε ομάδες όπως οι Χιτ, οι Γουίζαρντς, οι Μπλέιζερς, οι Σπερς και οι Μπακς.

Οι λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του

Ο Μπουεγιά μπορεί να απασχολήσει τον Ολυμπιακό, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Euroleague, μόνο εφόσον μείνει ελεύθερος ή «σπάσει» το συμβόλαιο του.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως το deal που υπέγραψε είναι two way contract, άρα υπάρχουν αρκετές δικλείδες να γίνει αυτό τόσο από την πλευρά του ίδιου του Μπουεγιά, όσο και από την ομάδα.

Η αλήθεια είναι πως σύμφωνα και με τους… κύκλους του, αλλά και με σενάρια από τις ΗΠΑ, πως επιθυμεί να αγωνίζεται περισσότερο και σε υψηλότερο επίπεδο και από τη στιγμή που στο NBA δεν έχει χώρο, προς το παρόν, μοιάζει σίγουρο ότι εξετάζει όλες τις άλλες επιλογές του.

Και η Euroleague μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή, ειδικά από τη στιγμή που όλο και περισσότεροι NBAer υψηλού επιπέδου έρχονται στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπουεγιά που υπέγραψε πριν μερικές μέρες με τους Φοίνιξ Σανς, πέρσι ήταν με τον Μάλακαϊ Φλιν στη G-League.