Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ρεκόρ 8-5 και να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague, όμως για ακόμη μια χρονιά έχει ατυχία στο κομμάτι των τραυματισμών, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι φυσικά η ρήξη αχίλλειου του Κίναν Έβανς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του έχουν αρκετά θέματα να λύσουν, ενώ παρότι αποκτήθηκε ο Φρανκ Νιλικίνα, οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν κι άλλο γκαρντ για να πλαισιώσει τον Γάλλο και τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο Τεξανός γκαρντ αν και ξεκίνησε τη σεζόν μετά από ένα καλοκαίρι όπου πήρε «ανάσες», έχει «μπλέξει» πάλι με τις απουσίες στην περιφέρεια και παίζει «ακατάπαυστα» δείγμα και της ανάγκης του Ολυμπιακού για ενίσχυση στα γκαρντ. Ωστόσο, ο Γουόκαπ αποδεικνύει και τη φετινή σεζόν ότι αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τον Ολυμπιακό.

Η στατιστική του δεν τρομάζει, όμως η ειδική στατιστική και η επίδραση που έχει στο παιχνίδι των Πειραιωτών είναι εντυπωσιακή. Η παρουσία του στο παιχνίδι του πρωταθλητή Ελλάδας αποτυπώνεται ξεκάθαρα όταν δεν είναι διαθέσιμος, αφού τα βασικά νούμερα του Ολυμπιακού έχουν τρομακτικές διαφορές.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ έχει 1,24 πόντους ανά κατοχή, ενώ χωρίς εκείνον έχει 1.13 και το ίδιο ισχύει και στην αμυντική επίδοση των Πειραιωτών με ή χωρίς τον Τεξανό. Αμυντικά οι πόντοι ανά κατοχή είναι 1.07 με τον Γουόκαπ, ενώ είναι 1.16 χωρίς εκείνον.

Τα νούμερα του Ολυμπιακού με Γουόκαπ και χωρίς:

Όπως μπορεί να δει κανείς την απόλυτη σύγκριση με ή χωρίς τον Γουόκαπ καταλαβαίνει αμέσως τη διαφορά με τον Τεξανό και γιατί τονίζει συνέχεια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας γιατί είναι υπεραπαραίτητος. Η διαφορά στην αναλογία ασίστ/λαθών είναι μεγάλη, όπως και το ποσοστό των λαθών που μειώνεται αισθητά με εκείνον στο παρκέ.

Παράλληλα, όλα τα ποσοστά της ομάδα είναι ανεβασμένα με τον έμπειρο γκαρντ στο παρκέ. Αυτό που δεδομένα θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό όμως είναι να στηριχτεί ο Γουόκαπ με ακόμη έναν ποιοτικό γκαρντ. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ καλά και τον Νιλικίνα και τον γκαρντ που έρχεται θα είναι ακόμη καλύτερος, ενώ θα καταφέρει να γίνει ακόμη πιο επιδραστικός στο παιχνίδι των ερυθρόλευκων.

Τα ατομικά νούμερα του Τεξανού στη Euroleague