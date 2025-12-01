sports betsson
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01 Δεκεμβρίου 2025 | 08:31

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει ρεκόρ 8-5 και να είναι στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague, όμως για ακόμη μια χρονιά έχει ατυχία στο κομμάτι των τραυματισμών, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι φυσικά η ρήξη αχίλλειου του Κίναν Έβανς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του έχουν αρκετά θέματα να λύσουν, ενώ παρότι αποκτήθηκε ο Φρανκ Νιλικίνα, οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν κι άλλο γκαρντ για να πλαισιώσει τον Γάλλο και τον Τόμας Γουόκαπ.

Ο Τεξανός γκαρντ αν και ξεκίνησε τη σεζόν μετά από ένα καλοκαίρι όπου πήρε «ανάσες», έχει «μπλέξει» πάλι με τις απουσίες στην περιφέρεια και παίζει «ακατάπαυστα» δείγμα και της ανάγκης του Ολυμπιακού για ενίσχυση στα γκαρντ. Ωστόσο, ο Γουόκαπ αποδεικνύει και τη φετινή σεζόν ότι αποτελεί έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τον Ολυμπιακό.

Η στατιστική του δεν τρομάζει, όμως η ειδική στατιστική και η επίδραση που έχει στο παιχνίδι των Πειραιωτών είναι εντυπωσιακή. Η παρουσία του στο παιχνίδι του πρωταθλητή Ελλάδας αποτυπώνεται ξεκάθαρα όταν δεν είναι διαθέσιμος, αφού τα βασικά νούμερα του Ολυμπιακού έχουν τρομακτικές διαφορές.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ έχει 1,24 πόντους ανά κατοχή, ενώ χωρίς εκείνον έχει 1.13 και το ίδιο ισχύει και στην αμυντική επίδοση των Πειραιωτών με ή χωρίς τον Τεξανό. Αμυντικά οι πόντοι ανά κατοχή είναι 1.07 με τον Γουόκαπ, ενώ είναι 1.16 χωρίς εκείνον.

Τα νούμερα του Ολυμπιακού με Γουόκαπ και χωρίς:

Όπως μπορεί να δει κανείς την απόλυτη σύγκριση με ή χωρίς τον Γουόκαπ καταλαβαίνει αμέσως τη διαφορά με τον Τεξανό και γιατί τονίζει συνέχεια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας γιατί είναι υπεραπαραίτητος. Η διαφορά στην αναλογία ασίστ/λαθών είναι μεγάλη, όπως και το ποσοστό των λαθών που μειώνεται αισθητά με εκείνον στο παρκέ.

Παράλληλα, όλα τα ποσοστά της ομάδα είναι ανεβασμένα με τον έμπειρο γκαρντ στο παρκέ. Αυτό που δεδομένα θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό όμως είναι να στηριχτεί ο Γουόκαπ με ακόμη έναν ποιοτικό γκαρντ. Ο Ολυμπιακός με τον Γουόκαπ καλά και τον Νιλικίνα και τον γκαρντ που έρχεται θα είναι ακόμη καλύτερος, ενώ θα καταφέρει να γίνει ακόμη πιο επιδραστικός στο παιχνίδι των ερυθρόλευκων.

Τα ατομικά νούμερα του Τεξανού στη Euroleague

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29.11.25
Μπάσκετ 29.11.25

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο

Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου και πόσο καιρό αναμένεται να μείνει έξω για την ΑΕΚ

Σύνταξη
Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25
Οικονομικές Ειδήσεις 01.12.25

Δώρο Χριστουγέννων: Γιατί φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα – Πώς θα το υπολογίσετε εύκολα και online

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν δώρο Χριστουγέννων - Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Σύνταξη
Αγρότες: Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή – Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση
Πού έχει μπλόκα 01.12.25
Πού έχει μπλόκα 01.12.25

Συνεχίζουν αλύγιστοι παρά την καταστολή οι αγρότες - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, νέα συνέλευση

Η κυβέρνηση των «Χασάπηδων» και των «Φραπέδων» έστειλε τα ΜΑΤ στα μπλόκα, αλλά το μόνο που κατάφερε είναι να μεγαλώσει την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Housing Inequality Widens Across the EU
English edition 01.12.25

Housing Inequality Widens Across the EU

In 2024, almost 10% of urban dwellers lived in households spending more than 40% of their income on housing — a burden most acute in Greece and Denmark.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

