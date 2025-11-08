Hellenic Championship: Τσιτσιπάς, Αγγελόπουλος και Γουόκαπ είδαν από κοντά τον τελικό του Τζόκοβιτς (pics)
Αρκετές διασημότητες έδωσαν το «παρών» στον τελικό του Hellenic Championship στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στον Τζόκοβιτς Λορέντζο Μουζέτι.
Αρκετές προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο βρέθηκαν στις κερκίδες στο κλειστό του ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Hellenic Championship, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι.
Μεταξύ αυτών εθεάθησαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος φυσικά στο παρελθόν έχει αγωνιστεί πολλές φορές κόντρα στον Σέρβο θρύλο του τένις, ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την οικογένειά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Γιώργος Καραγκούνης, ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού Τόμας Γουόκαπ με τη σύντροφό του, αλλά και η παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη.
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες
