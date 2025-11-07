Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

O Tζόκοβιτς συνεχίζει την κυριαρχική του πορεία στο Hellenic Championship. O Σέρβος αστέρας του τένις επιβλήθηκε 2-0 του Χάνφμαν στο κορτ του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον τελικό του ελληνικού τουρνουά.

Αρκετός κόσμος παρακολούθησε την προσπάθεια του Νόλε από κοντά, ενώ παρόντες ήταν και αθλητές, αλλά και πολιτικοί του τόπου.

Μάλιστα, στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν και οι παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Τι Τζέι Σορτς, Χουάνταο Ερνανγκόμεθ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ οι οποίοι κάθισαν και δίπλα στον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το event.

«Παρών» ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, με τη συνοδεία της συζύγου του. Υπενθυμίζουμε πως πριν από μερικές μέρες στο ΟΑΚΑ είχαν βρεθεί και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον Μουστάφα Φαλ, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον Τζόκοβιτς.

Δείτε φωτογραφίες από τις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα που έδωσε Τζόκοβιτς