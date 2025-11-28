Η θέση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα ανανεωμένα power rankings της Euroleague
Στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός και στην τρίτη ο Ολυμπιακός στα ανανεωμένα Power rankings της Euroleague. Δεύτερη η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.
Η Euroleague δημοσίευσε τα νέα Power rankings με τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή, καθώς όπως αναφέρει η διοργανώτρια αρχή, οι Πράσινοι φιγουράρουν στην πρώτη θέση, χάρη στη μεταγραφή του Φαρίντ σε συνδυασμό με τις καλές επιδόσεις του Σλούκα.
Στη δεύτερη θέση η Euroleague τοποθέτησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και την τριάδα συμπληρώνει ο Ολυμπιακός και η διοργάνωση υπογραμμίζει ότι: «αν οι σουτέρ των Πειραιωτών βρουν ρυθμό, η ομάδα θα γίνει επικίνδυνη».
Μάλιστα, τα ανανεωμένα Power rankings της Euroleague κινήθηκαν σε ρυθμούς Black Friday edition, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
Αναλυτικά, όσα αναφέρει η Euroleague για τον Παναθηναϊκό:
«Αγορά ενόψει Black Friday: Μια ολοκληρωμένη ασφάλεια ζωής
Οι πράσινοι έκαναν την κίνηση τους πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φάριντ, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Ωστόσο, βασίστηκε σε έναν 35χρονο πλέι μέικερ (Κώστας Σλούκας) και έναν 36χρονο σέντερ (Φάριντ). Η συνέχιση της καλής απόδοσης αυτών των βετεράνων και η επιστροφή των τραυματιών Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρίτσαουν Χολμς και Ματίας Λεσόρτ θα ήταν το καλύτερο δώρο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού»
Για τον Ολυμπιακό:
«Αγορά ενόψει Black Friday: Ρυθμός για τους σουτέρ του
Τι μπορείς να αγοράσεις για μια ομάδα που έχει όλα όσα χρειάζεται; Το δίδυμο σέντερ των ερυθρολεύκων είναι ένα από τα καλύτερα στη λίγκα. Ο Σάσα Βεζένκοβ παίζει στο συνηθισμένο επίπεδο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένας σταθερός παίκτης στην περιφέρεια.
Ωστόσο, η απόδοση του swingman της All-EuroLeague Team, Εβάν Φουρνιέ, έχει πέσει σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει κανένα βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς έχει ποσοστό ευστοχίας πάνω από 40% πίσω από τα 6.75μ Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού βρουν το ρυθμό τους, αυτή η ομάδα θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη»
