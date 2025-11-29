sports betsson
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29 Νοεμβρίου 2025 | 13:05

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα μεγαλύτερα brand στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όπως είναι λογικό, βρίσκονται στην… κουβέντα για το NBA Europe. Οι Πράσινοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ήταν η ομάδα που είχε επιλεγεί από την Ελλάδα, ωστόσο ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνει την ανατροπή.

Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, οι άνθρωποι του NBA ετοιμάζουν γερό μπάσιμο στο ευρωπαϊκό μπασκετ και αναγνωρίζοντας τη δυναμική των «αιώνιων» ντέρμπι, θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα brandnames της Ευρώπης, τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά. Έτσι, θεωρείται πως η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα έχουν δύο θέσεις στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα.

Στόχος οι σύλλογοι με «βαριά φανέλα»

Παράλληλα, το εν λόγω ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως επενδυτικά funds από τις ΗΠΑ ήδη αναζητούν πιθανούς συλλόγους για είσοδο στο μετοχικό τους σχήμα, με την Ελλάδα να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο, αφού στόχος των ανθρώπων του NBA Europe είναι σύλλογοι με «βαριά φανέλα».

Κάπως έτσι, οι ιθύνοντες θεωρούν την Ελλάδα βασικό κομμάτι του νέου project και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να λείπει το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός από τη λίγκα τους που πλέον… έρχεται.

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 29.11.25

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Χανιά – Ολυμπιακός Β’ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Ποδόσφαιρο 29.11.25

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»

Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)
Euroleague 26.11.25
Euroleague 26.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να «τρέξει» ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 32-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα που είχε και να ηττηθεί με 91-80...

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 29.11.25

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Χανιά – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την αναμέτρηση Χανιά – Ολυμπιακός Β’ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague 2.

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express
Ελλάδα 29.11.25
Ελλάδα 29.11.25

Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη παγκοσμίως αντιμετώπισαν πρόβλημα από ένα λειτουργικό ζήτημα στα αεροπλάνα της Airbus, με αποτέλεσμα κάποια εξ αυτών να τεθούν εκτός λειτουργίας

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» – Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς
Ελληνική έκδοση 29.11.25
Ελληνική έκδοση 29.11.25

«Εμμηνόπαυση, ένα σύμπαν για το οποίο κανείς δε συζητά» - Απόσπασμα από το βιβλίο Τολμώ της Ναόμι Γουότς

«Η συζήτηση για την εμμηνόπαυση επιβάλλει να είμαστε ειλικρινείς, δυνατές και, τολμώ να το πω, ακόμη και λίγο… όχι και τόσο καθωσπρέπει…» γράφει η Ναόμι Γουότς ενώ θυμάται με χιούμορ το πρώτο βράδυ της με τον νυν σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ.

Λειψυδρία: Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι νομίζουμε – Νέα μελέτη για την εξάντληση των υδάτινων πόρων
Νέα μελέτη 29.11.25
Νέα μελέτη 29.11.25

Η Τεχεράνη είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ό,τι νομίζουμε: Εξαντλούνται τα αποθέματα νερού - Είναι λύση η αφαλάτωση;

Η Τεχεράνη είναι ένα βήμα πριν εκδώσει δελτία νερού για τα 13 εκατ. κατοίκους της - Νέα μελέτη για τη λειψυδρία επιβεβαιώνει ότι οι υδάτινοι πόροι της Ευρώπης εξαντλούνται - Είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η Ελλάδα στη σωστή κατεύθυνση;

Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»
Ποδόσφαιρο 29.11.25
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Ποντένσε: «Περήφανος για την ομάδα μου, δείξαμε χαρακτήρα και προσωπικότητα»

Ενθουσιασμένος για το μέλλον του Ολυμπιακού δηλώνει ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος εξέφρασε την περηφάνια του για την απόδοση των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά
Πολιτική 29.11.25
Πολιτική 29.11.25

Μπακογιάννη: Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι λέει για «κόμμα» Τσίπρα και Σαμαρά

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της κυβέρνησης ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο όπως είπε το «πληρώνουμε τώρα» ενώ μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό». Μάλιστα σημείωσε πως τα θεωρώ αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι «δεν θα μας αγγίξει»

Λειψυδρία στην Αττική: Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25
Δύσκολα τα πράγματα 29.11.25

Ανάγκη συντονισμένου σχεδίου για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι λέει ο Λέκκας για αφαλάτωση και υπόγεια ύδατα

Την ανάγκη συντονισμένης αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων πριν από την αφαλάτωση τονίζει ο καθηγητής του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, αναφορικά με τη σοβαρή λειψυδρία που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»
NBA 29.11.25
NBA 29.11.25

Αντετοκούνμπο: «Έχουμε χάσει 7 σερί ματς, κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα»

Οι Μπακς έχασαν από τους Νικς και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο του NBA με την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μάσησε τα λόγια του για όσα είδε από την ομάδα του...

