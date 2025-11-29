NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα μεγαλύτερα brand στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και όπως είναι λογικό, βρίσκονται στην… κουβέντα για το NBA Europe. Οι Πράσινοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ήταν η ομάδα που είχε επιλεγεί από την Ελλάδα, ωστόσο ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνει την ανατροπή.

Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, οι άνθρωποι του NBA ετοιμάζουν γερό μπάσιμο στο ευρωπαϊκό μπασκετ και αναγνωρίζοντας τη δυναμική των «αιώνιων» ντέρμπι, θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα brandnames της Ευρώπης, τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά. Έτσι, θεωρείται πως η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα έχουν δύο θέσεις στη νέα ευρωπαϊκή λίγκα.

Στόχος οι σύλλογοι με «βαριά φανέλα»

Παράλληλα, το εν λόγω ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως επενδυτικά funds από τις ΗΠΑ ήδη αναζητούν πιθανούς συλλόγους για είσοδο στο μετοχικό τους σχήμα, με την Ελλάδα να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο, αφού στόχος των ανθρώπων του NBA Europe είναι σύλλογοι με «βαριά φανέλα».

Κάπως έτσι, οι ιθύνοντες θεωρούν την Ελλάδα βασικό κομμάτι του νέου project και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να λείπει το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός από τη λίγκα τους που πλέον… έρχεται.