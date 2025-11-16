«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πει το ναι στο NBA Europe»

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ (FIP), Τζιάνι Πετρούτσι, παραχώρησε συνέντευξη στην «Corriere Dello Sport», στην οποία έκανε αναφορά στο NBA Europe, για το οποίο εμφανίστηκε θετικός για τη δημιουργία του, χαρακτηρίζοντας την κίνηση καλή για το άθλημα.

«Είναι μια νέα εξέλιξη που θα είναι καλή για όλο το σύστημα, φέρνοντας πόρους και θέαμα. Η συμφωνία αναφέρει επίσης ότι οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι πρέπει να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Η Ευρωλίγκα είναι μια ιδιωτική λίγκα και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μας δίνει καν παίκτες κατά τη διάρκεια των παραθύρων της FIBA», δήλωσε.

Παράλληλα, έκανε μία αποκάλυψη όσον αφορά τις ομάδες που θα αγωνιστούν στη διοργάνωση, καθώς ανέφερε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη συμφωνήσει για τη συμμετοχή της.

Tι είπε για τη συμμετοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Το ΝΒΑ Europe είναι ακριβώς η ευκαιρία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή του μπάσκετ. Αν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η πιο δημοφιλής ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο, έχει ήδη πει ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος, σωστά;»

Τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή ομάδας από την Ιταλία, ο Πετρούτσι δήλωσε ότι η χώρα θα έχει ομάδα στο NBA Europe: «Η Ρώμη δεν θα μείνει απέξω. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη προοπτική που συνδέεται με έναν πολύ πλούσιο επιχειρηματία»