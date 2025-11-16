«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

Ο Έρικ Καντονά μπορεί να βρίσκεται σε ρόλο σχολιαστή, όμως είναι συνεχώς στο προσκήνιο και εξέφρασε την άποψη του για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γάλλος θρύλος της αγγλικής ομάδας είναι γνωστό ότι ακόμα «πονάει» τη Γιουνάιτεντ, έχει υπάρξει επικριτικός με την ομάδα και αυτή τη φορά έστρεψε τα «βέλη» του, προς τη διοίκηση και τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Συγκεκριμένα, ο Καντονά αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργεί ο Άγγλος μεγιστάνας για το καλό του συλλόγου, ενώ υπογράμμισε πως δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται…

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έρικ Καντονά:

«Έχω πολλά σχέδια, αλλά σκέφτηκα ότι για δύο ή τρία χρόνια ίσως θα μπορούσα να τα αφήσω στην άκρη και να προσπαθήσω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον σύλλογο, που μου έχει δώσει τα πάντα.

Αλλά ο Ράτκλιφ δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. Έκανα ό,τι έπρεπε, οπότε δεν νιώθω πια τύψεις. Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε ένα στυλ όμορφου επιθετικού ποδοσφαίρου, το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν αξιοποιήσει. Αντίθετα, το κατέστρεψαν».

Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα, είχε ακουστεί ότι υπήρχε πλάνο από γκρουπ επενδυτών από τη Μέση Ανατολή, να αγοράσει τη Γιουνάιτεντ και παράλληλα είχαν γίνει επαφές με τον Καντονά, για να αναλάβει ρόλο «πρεσβευτή» του συλλόγου.