Ποιος είδε τον Καντονά και δεν τον… φοβήθηκε – «Η Γιουνάιτεντ έχει χάσει την ψυχή της»

Το όνομα του Έρικ Καντονά είναι συνδεδεμένο με μια «χρυσή» εποχή κυριαρχίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο αγγλικό ποδόσφαιρο και ο Γάλλος παλαίμαχος άσος, παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου.

Κάθε αναφορά του Καντονά στις εξελίξεις που αφορούν την ομάδα του Μάντσεστερ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά τώρα που η κόντρα των οπαδών της Γιουνάιτεντ με την οικογένεια Γκλέιζερ και τον Τζιμ Ράτκλιφ έχει φτάσει στο αποκορύφωμα.

Ο Καντονά ήταν στις εξέδρες του Ολντ Τράφορντ, μαζί με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και παρακολούθησε το ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με την Σίτι (0-0) και προφανώς δεν μπορούσε να αισθάνεται ικανοποιημένος από την εικόνα της πρώην ομάδας του.

Μάλιστα ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των ιδιοκτητών της αγγλικής ομάδας, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πουλήσει την ψυχή της. Προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα. Η ψυχή του club δεν αγγίζει τους παίκτες κι αυτό είναι πρόβλημα.

Η ομάδα πρέπει να είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θυμάμαι το κλίμα στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ όταν έπαιζα εγώ. Τα αποδυτήρια με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τους ανθρώπους που βοηθούσαν για να είναι όλα τέλεια.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι αυτούς τους ανθρώπους όπως σέβεσαι τον προπονητή σου και τους παίκτες.

