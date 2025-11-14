«Όχι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Καντονά

Αποκαλύψεις του Ερικ Καντονά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Γάλλος, πρώην άσος, έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» και δεν έκρυψε ότι προβληματίζεται για τις χαμηλές πτήσεις της εντός γηπέδου. Τι έκανε; Ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της INEOS, σερ Τζιμ Ράτκλιφ, να βοηθήσει στην αναδόμησή της.

«Έχω πολλές άλλες ασχολίες και projects, αλλά σκέφτηκα πως για δύο ή τρία χρόνια, ίσως θα μπορούσα να τα αφήσω αυτά στην άκρη και να προσπαθήσω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον σύλλογο, ο οποίος μου έχει δώσει τα πάντα», τόνισε ο Ερικ Καντονά. Η απάντηση του Ράτκλιφ σύμφωνα με τον Καντονά; «Δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, οπότε δεν νιώθω πια ενοχές. Προσπάθησα όσο περισσότερο μπορούσα».

Μετά αναφέρθηκε και στους λόγους που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των φιλάθλων της, κάνοντας λόγο για καταστροφή. «Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε ένα στιλ όμορφου επιθετικού ποδοσφαίρου, το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να είχαν αξιοποιήσει. Αντί γι’ αυτό, το κατέστρεψαν», δήλωσε ο Καντονά.

Ο Καντονά συμπλήρωσε η διοίκηση Ράτλιφ «προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα» και πως δεν σέβεται κανέναν. Ο Γάλλος θεωρεί ότι είναι λάθος ένα νέο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επειδή αλλοιώνει την ταυτότητα της ομάδας και προχώρησε σε σύγκριση της πιθανής μετακόμισης από το Ολντ Τράφορντ με την απώλεια ψυχής που είχε η Άρσεναλ όταν άφησε το Χάιμπουρι: «Για μένα, η Άρσεναλ έχασε την ψυχή της όταν έφυγε από το Χάιμπουρι, δεν νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να παίξει σε άλλο γήπεδο, εκτός από το Ολντ Τράφορντ».

Ο Καντονά κατηγόρησε τη διοίκηση ότι «δεν θέλει πια τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον ως πρεσβευτή του συλλόγου, κάτι δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τις παραδόσεις της ομάδας». Όπως ανέφερε «η “οικογένεια” που ήταν γύρω από την ομάδα παλιότερα —προπονητής, παίκτες, υπάλληλοι, στελέχη – ήταν σημαντικοί, ήταν «η ψυχή της που πρέπει να ξαναβρούμε».

Και κατέληξε: «Αν σήμερα ήμουν νέος φίλαθλος δεν νομίζω ότι θα επέλεγα τη Γιουνάιτεντ λόγω των αποφάσεων που λαμβάνονται».