Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Το βατό πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η ευκαιρία για… κούρεμα για τον viral οπαδό της (pic)
Το βατό πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η ευκαιρία για… κούρεμα για τον viral οπαδό της (pic)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα της Premier League στα επόμενα 5 παιχνίδια, κάτι που δίνει ελπίδα στον γνωστό οπαδό της να κουρευτεί.

Τον τελευταίο χρόνο, ένας φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Φρανκ Ίλετ, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου για την πρόκληση που έχει βάλει στον εαυτό του να μην κουρευτεί μέχρι να δει την ομάδα του να κάνει νικηφόρο σερί 5 παιχνιδιών στην Premier League.

Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά για τον Ίλετ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν κερδίσει 3 στη σειρά, μεταξύ των οποίων το 2-1 στο «Άνφιλντ» επί της Λίβερπουλ. Οι ελπίδες όμως εξανεμίστηκαν και πάλι, καθώς το 0-1 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ έγινε 2-2 και το σερί έλαβε τέλος. Ακριβώς ίδια έκβαση είχε και ο αγώνας κόντρα στην Τότεναμ, με τη Γιουνάιτεντ να προηγείται με 1-0 και στο τέλος να χρειάζεται να ισοφαρίσει για να σώσει έστω ένα βαθμό.

Ο Ίλετ μπορεί όμως να χαμογελάσει σύντομα, καθώς η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, μετά τη διακοπή, έχει το πιο εύκολο – βάσει βαθμολογίας – πρόγραμμα της Premier League, καθώς θα αντιμετωπίσει μόλις δύο ομάδες που βρίσκονται στη 10άδα, ενώ θα αναμετρηθεί και με δύο από τις τρεις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ζώνη του υποβιβασμού.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάντσεστερ θα αντιμετωπίσει στο «Ολντ Τράφορντ» τις Έβερτον, Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ, και θα φιλοξενηθεί από τις Κρίσταλ Πάλας και Γουλβς. Κανένα παιχνίδι δεν αναμένεται να είναι… περίπατος για την ομάδα, ωστόσο οι θέσεις στη βαθμολογία των επερχόμενων αντιπάλων, δίνει ελπίδα στη Γιουνάιτεντ για σημαντική άνοδο στην Premier League, αλλά και στον φίλο της να κουρευτεί επιτέλους μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει
13.11.25

Τι κρυβόταν στο αίμα του Χίτλερ; – Η νέα τηλεοπτική «ανατομία» του δικτάτορα διχάζει

Το νέο ντοκιμαντέρ του Channel 4 επιχειρεί να «διαβάσει» το DNA του Αδόλφου Χίτλερ, ανοίγοντας μια συζήτηση για το πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η παρερμηνεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
13.11.25

Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - «Το έργο αυτό έχει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση», είπε.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά
13.11.25

Κλιματική αλλαγή: Είναι ήδη αργά

Ένα βιβλίο συζητά τι μπορούμε να κάνουμε με την κλιματική αλλαγή τώρα που είναι σαφές ότι οι στόχοι δεν θα επιτευχθούν

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
