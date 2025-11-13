Το βατό πρόγραμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η ευκαιρία για… κούρεμα για τον viral οπαδό της (pic)

Τον τελευταίο χρόνο, ένας φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Φρανκ Ίλετ, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου για την πρόκληση που έχει βάλει στον εαυτό του να μην κουρευτεί μέχρι να δει την ομάδα του να κάνει νικηφόρο σερί 5 παιχνιδιών στην Premier League.

Όλα φαίνονταν να πηγαίνουν καλά για τον Ίλετ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν κερδίσει 3 στη σειρά, μεταξύ των οποίων το 2-1 στο «Άνφιλντ» επί της Λίβερπουλ. Οι ελπίδες όμως εξανεμίστηκαν και πάλι, καθώς το 0-1 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ έγινε 2-2 και το σερί έλαβε τέλος. Ακριβώς ίδια έκβαση είχε και ο αγώνας κόντρα στην Τότεναμ, με τη Γιουνάιτεντ να προηγείται με 1-0 και στο τέλος να χρειάζεται να ισοφαρίσει για να σώσει έστω ένα βαθμό.

Ο Ίλετ μπορεί όμως να χαμογελάσει σύντομα, καθώς η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, μετά τη διακοπή, έχει το πιο εύκολο – βάσει βαθμολογίας – πρόγραμμα της Premier League, καθώς θα αντιμετωπίσει μόλις δύο ομάδες που βρίσκονται στη 10άδα, ενώ θα αναμετρηθεί και με δύο από τις τρεις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ζώνη του υποβιβασμού.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάντσεστερ θα αντιμετωπίσει στο «Ολντ Τράφορντ» τις Έβερτον, Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ, και θα φιλοξενηθεί από τις Κρίσταλ Πάλας και Γουλβς. Κανένα παιχνίδι δεν αναμένεται να είναι… περίπατος για την ομάδα, ωστόσο οι θέσεις στη βαθμολογία των επερχόμενων αντιπάλων, δίνει ελπίδα στη Γιουνάιτεντ για σημαντική άνοδο στην Premier League, αλλά και στον φίλο της να κουρευτεί επιτέλους μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Δείτε την ανάρτηση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ