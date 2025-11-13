H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα «σκάει» τον Γενάρη: Τα 100+ εκατ. για μεταγραφές και ο 16χρονος wonderkid (pics)

Το καλύτερό της φεγγάρι διανύει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ρούμπεν Αμορίμ, που είναι για πρώτη φορά αήττητη εδώ και πέντε ματς, την ώρα που έχει ανέβει στην 7η θέση με 18 βαθμούς, μόλις έναν, μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Γι’ αυτό το λόγο η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είναι αποφασισμένη να στηρίξει τις προσπάθειες του Πορτογάλου προπονητή και είναι διατεθειμένη να διαθέσει ένα μπάτζετ κοντά στις 110 εκατομμύρια λίρες, στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Τα ρέστα της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το νέο Champions League

Exclusive 💣 Manchester United owners will provide £110m for any potential January transfers. The club wants to bring @ChampionsLeague football back to Old Trafford. They want to target 🎯 the best players in the world again. pic.twitter.com/8Vy8FtF95o — indykaila News (@indykaila) November 12, 2025

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπαίνει στην κούρσα για το 16χρονο Γερμανό wonderkid, Κένετ Άιχορν, της Χέρτα Βερολίνου. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ωστόσο θα έχουν ανταγωνισμό, αφού και οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Παρί και Μπάγερν, επίσης καλοβλέπουν τον νεαρό, που σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό έχει μία ρήτρα αποδέσμευσης κοντά στις 10 εκατομμύρια λίρες.