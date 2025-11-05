Φονικά τάκλιν και κόκκινες κάρτες: Το σκληρό παιχνίδι του Ρόι Κιν στα χρόνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε τέχνη

«Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη». Αυτές οι τέσσερις λέξεις ανήκουν στον Αρσέν Βενγκέρ – λόγια που θεωρούμε ότι αφορούσαν από την στρατηγική των προπονητών έως τις μαγικές ενέργειες των παικτών στο χορτάρι. Τέχνη που όλοι έχουμε απολαύσει μέσα από άσους όπως ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι… καλλιτέχνες της στρογγυλής θεάς, έστω κι αν δεν μας χάρισαν ποτέ τέτοιες στιγμές. Όπως ο Ρόι Κιν.

Ο σκληροτράχηλος ιρλανδός μέσος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν φημιζόταν για τις τρίπλες και τα εντυπωσιακά του γκολ. Ωστόσο, τα τάκλιν του άγγιζαν το όριο της τέχνης – εκείνα που «σήκωναν» μισό μέτρο τον αντίπαλο από το χορτάρι. Οι τσακωμοί του με αντίπαλους παίκτες έγραψαν ιστορία – τσαμπουκάς, σκληρός, στρατιώτης.

Δεν είναι τυχαίο, πως παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε που κρέμασε τα παπούτσια του, συνεχίζει να έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στο Αγγλικό ποδόσφαιρο – 13 φορές την αντίκρισε, έντεκα από αυτές με την φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.

Αυτό το παιχνίδι του Ρόι Κιν ενέπνευσε τον ερασιτέχνη ζωγράφο Σον Χαρτ, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει τα κατορθώματά του στον καμβά.

«Ξεκίνησα ζωγραφίζοντας το πάτημα του Κιν στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο παιχνίδι του 1995 εναντίον της Κρύσταλ Πάλας και μετά αποφάσισα να συνεχίσω» είπε ο Χαρτ. «Θεώρησα ότι θα ήταν ωραία ιδέα να τα δούμε αυτά σε έναν πίνακα, έστω κι αν πολλές από αυτές τις φάσεις δεν είναι αστείες».

Ο Σον Χαρτ, ιρλανδός κι αυτός, ήταν 12 ετών όταν άρχισε να υποστηρίζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φυσικά ο Ρόι Κιν ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. «Ήθελε να κυριαρχεί και να είναι ο σκληρός του γηπέδου. Ήταν φανταστικό».