Φονικά τάκλιν και κόκκινες κάρτες: Το σκληρό παιχνίδι του Ρόι Κιν στα χρόνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε τέχνη
Ο ερασιτέχνης ζωγράφος Σον Χαρτ αποφάσισε να μεταφέρει στον καμβά τις πιο σκληρές ποδοσφαιρικές στιγμές του Ρόι Κιν, από τα χρόνια του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
- Ισόβια σε νοσηλευτή που σκότωσε 10 ασθενείς του - Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
- Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ
- The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
- Οι τρεις φούσκες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία
«Το ποδόσφαιρο είναι τέχνη». Αυτές οι τέσσερις λέξεις ανήκουν στον Αρσέν Βενγκέρ – λόγια που θεωρούμε ότι αφορούσαν από την στρατηγική των προπονητών έως τις μαγικές ενέργειες των παικτών στο χορτάρι. Τέχνη που όλοι έχουμε απολαύσει μέσα από άσους όπως ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι… καλλιτέχνες της στρογγυλής θεάς, έστω κι αν δεν μας χάρισαν ποτέ τέτοιες στιγμές. Όπως ο Ρόι Κιν.
Ο σκληροτράχηλος ιρλανδός μέσος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν φημιζόταν για τις τρίπλες και τα εντυπωσιακά του γκολ. Ωστόσο, τα τάκλιν του άγγιζαν το όριο της τέχνης – εκείνα που «σήκωναν» μισό μέτρο τον αντίπαλο από το χορτάρι. Οι τσακωμοί του με αντίπαλους παίκτες έγραψαν ιστορία – τσαμπουκάς, σκληρός, στρατιώτης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δεν είναι τυχαίο, πως παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε που κρέμασε τα παπούτσια του, συνεχίζει να έχει το ρεκόρ με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες στο Αγγλικό ποδόσφαιρο – 13 φορές την αντίκρισε, έντεκα από αυτές με την φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.
Αυτό το παιχνίδι του Ρόι Κιν ενέπνευσε τον ερασιτέχνη ζωγράφο Σον Χαρτ, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει τα κατορθώματά του στον καμβά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ξεκίνησα ζωγραφίζοντας το πάτημα του Κιν στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο παιχνίδι του 1995 εναντίον της Κρύσταλ Πάλας και μετά αποφάσισα να συνεχίσω» είπε ο Χαρτ. «Θεώρησα ότι θα ήταν ωραία ιδέα να τα δούμε αυτά σε έναν πίνακα, έστω κι αν πολλές από αυτές τις φάσεις δεν είναι αστείες».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Σον Χαρτ, ιρλανδός κι αυτός, ήταν 12 ετών όταν άρχισε να υποστηρίζει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φυσικά ο Ρόι Κιν ήταν ο αγαπημένος του παίκτης. «Ήθελε να κυριαρχεί και να είναι ο σκληρός του γηπέδου. Ήταν φανταστικό».
- Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
- DVTK – Ολυμπιακός 87-63: Ήττα στην Ουγγαρία για τις Ερυθρόλευκες
- Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
- Επιπλέον 15 εκατ. ευρώ στα φάρμακα για μείωση του clawback
- Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
- ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις