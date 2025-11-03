Το «κλειδί» για την άμυνα της Άρσεναλ είναι ένας πρώην παίκτης της… Γιουνάιτεντ

Η Άρσεναλ φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και δεν είναι τυχαίο πως όλοι «βλέπουν» την ομάδα του Λονδίνου, ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Μίκελ Αρτέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στους πρωτευουσιάνους και ο Ισπανός προπονητής έχει δημιουργήσει μια ομάδα που φέτος δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος του… δρόμου.

Το στοιχείο που κάνει ακόμα πιο δυναμική την πορεία των Λονδρέζων στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, είναι η απίστευτη αμυντική λειτουργία των πρωτευουσιάνων, καθώς η Άρσεναλ έχει παθητικό τριών γκολ μετά από δέκα αγωνιστικές στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Η αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ είναι υποδειγματική κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος ενός πρώην παίκτη της… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο γκολκίπερ των «κανονιέρηδων», Νταβίντ Ράγια μίλησε για την δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αναφέροντας πως ο Γκάμπριελ Χάιντσε, ο παλαίμαχος Αργεντίνος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι το «μυστικό» για την εξαιρετική λειτουργία της άμυνας των Λονδρέζων.

💬 "He's a guy, he's a coach, where he wants us to fight – a lot of intensity" David Raya has hailed the impact of Gabriel Heinze since the former Manchester United defender joined Arsenal's coaching staff

«Ο Χάιντσε έχει φέρει νέες ιδέες στις προπονήσεις της ομάδας, σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’ αμυνόμαστε κι αυτό μας έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Υπάρχει διαφορετική νοοτροπία και πρέπει να πούμε ότι αν είσαι συγκεντρωμένος και δεν δεχθείς γκολ τότε αυξάνεις τις πιθανότητες που έχεις για τη νίκη.

Πολλά παιχνίδια κρίνονται από ένα γκολ κι αν μια ομάδα καταφέρνει να μην δέχεται γκολ, τότε όλα είναι καλά.

Ο Χάιντσε έχει βοηθήσει να καταλάβουμε πως η άμυνα είναι δουλειά όλης της ομάδας κι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.

Όλη η ομάδα παλεύει για να κρατήσουμε το μηδέν στην εστία μας και ο Χάιντσε έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό τον σημαντικό τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά ο 30χρονος τερματοφύλακας των πρωτευουσιάνων.

Ο Χάιντσε εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο της Άρσεναλ τον περασμένο Ιούλιο και όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ράγια, έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Λονδίνου.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο προπονητής των «κανονιέρηδων», Μίκελ Αρτέτα έχει κάνει διάνα στην επιλογή των συνεργατών του, καθώς στο τιμ της Άρσεναλ είναι και ο κορυφαίος προπονητής στατικών φάσεων, Νίκολα Ζοβέ, ο οποίος έχει εξελίξει σε… έργα τέχνης τον τρόπο εκτέλεσης των κόρνερ και των φάουλ.

Έτσι και ο Γκάμπριελ Χάιντσε αποδεικνύεται υπερπολύτιμος για την Άρσεναλ, σ’ ένα άλλο στοιχείο του παιχνιδιού, εξίσου σημαντικό, για μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ μετά από πολλά χρόνια.