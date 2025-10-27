sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
H απίθανη επίδοση της Άρσεναλ και τα clean sheets μετά τον Ολυμπιακό (pics)
Ποδόσφαιρο 27 Οκτωβρίου 2025 | 08:14

H απίθανη επίδοση της Άρσεναλ και τα clean sheets μετά τον Ολυμπιακό (pics)

Η Άρσεναλ παρουσιάζει πολύ καλή αμυντική εικόνα και στα τελευταία πέντε ματς έχει ισάριθμες νίκες και μάλιστα χωρίς καν να δεχθεί γκολ.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ συνεχίζει την πορεία της δίχως… φρένα και στην Premier League μετά την ευρεία νίκη με 4-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Αυτή τη φορά έκαμψε και την αντίσταση της Κρίσταλ Πάλας στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 πόντους.

Το μοναδικό τέρμα που χώρισε και τις δύο ομάδες πέτυχε ο Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος βρήκε δίχτυα κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό της συνάντησης και έδωσε ακόμα μία νίκη στους «κανονιέρηδες».

Το τρομερό με την Άρσεναλ είναι πως από τις 21/9 και την εντός έδρας ισοπαλία με την Μάντσεστερ Σίτι για το πρωτάθλημα μετράει μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το ακόμα πιο απίστευτο είναι πως μετά το ματς που έγινε την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όταν και επικράτησε με 2-0, μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες με μηδέν παθητικό.

Το σερί της Άρσεναλ


Συγκεκριμένα νίκησε τον Ολυμπιακό, επιβλήθηκε της Γουέστ Χαμ με 2-0 εντός έδρας στις 4 Οκτωβρίου, ενώ μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων πέρασε με 1-0 από την έδρα της Φούλαμ στις 18 Οκτωβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα διέλυσε με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, βάζοντας τέσσερα γκολ σε 13 μόλις λεπτά και τέλος επικράτησε και της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 για την Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» έχοντας ως επί το πλείστον σταθερή τετράδα στην άμυνα τους Γκάμπριελ, Τίμπερ, Σαλιμπά, Καλαφιόρι και φυσικά τον τρομερό τερματοφύλακα της ομάδας που δεν είναι άλλος από τον Ράγια.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Σύνταξη
Μπάσκετ 27.10.25

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πώς η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Πώς η ευκαιρία για το 0-1 έγινε 1-0, με φάλτσο των Βεργέτη, Παπαπέτρου (vid)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο και παρέμεινε στην κορυφή, όμως ένα λεπτό πριν ανοίξει το σκορ οι Βεργέτης και Παπαπέτρου έκλεισαν τα μάτια σε πέναλτι του Σάστρε στον Λάμπρου μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ (48’)

Βάιος Μπαλάφας
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Αντίστροφη μέτρηση 27.10.25

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες
Οικονομία 27.10.25

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Νέα Φιλαδέλφεια 27.10.25

Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
