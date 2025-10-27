H απίθανη επίδοση της Άρσεναλ και τα clean sheets μετά τον Ολυμπιακό (pics)

Η Άρσεναλ συνεχίζει την πορεία της δίχως… φρένα και στην Premier League μετά την ευρεία νίκη με 4-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Αυτή τη φορά έκαμψε και την αντίσταση της Κρίσταλ Πάλας στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 1-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 πόντους.

Το μοναδικό τέρμα που χώρισε και τις δύο ομάδες πέτυχε ο Εμπερέτσι Έζε, ο οποίος βρήκε δίχτυα κόντρα στην παλιά του ομάδα στο 39ο λεπτό της συνάντησης και έδωσε ακόμα μία νίκη στους «κανονιέρηδες».

Το τρομερό με την Άρσεναλ είναι πως από τις 21/9 και την εντός έδρας ισοπαλία με την Μάντσεστερ Σίτι για το πρωτάθλημα μετράει μόνο νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το ακόμα πιο απίστευτο είναι πως μετά το ματς που έγινε την 1η Οκτωβρίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, όταν και επικράτησε με 2-0, μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες με μηδέν παθητικό.

Το σερί της Άρσεναλ

Arsenal have won all five of their games across all comps in October without conceding a single goal. ◉ W 2-0 vs. Olympiacos

◉ W 2-0 vs. West Ham

◉ W 0-1 vs. Fulham

◉ W 4-0 vs. Atletico

◉ W 1-0 vs. Crystal Palace They go four points clear at the top of the table. pic.twitter.com/J4IxL9b0Qp — Designer Cruize (@ivanamara786) October 26, 2025



Συγκεκριμένα νίκησε τον Ολυμπιακό, επιβλήθηκε της Γουέστ Χαμ με 2-0 εντός έδρας στις 4 Οκτωβρίου, ενώ μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων πέρασε με 1-0 από την έδρα της Φούλαμ στις 18 Οκτωβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα διέλυσε με 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, βάζοντας τέσσερα γκολ σε 13 μόλις λεπτά και τέλος επικράτησε και της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 για την Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» έχοντας ως επί το πλείστον σταθερή τετράδα στην άμυνα τους Γκάμπριελ, Τίμπερ, Σαλιμπά, Καλαφιόρι και φυσικά τον τρομερό τερματοφύλακα της ομάδας που δεν είναι άλλος από τον Ράγια.