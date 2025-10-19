Αήττητο και απροσπέλαστο τείχος: Η Άρσεναλ δεν δέχεται ούτε σουτ!

Η Άρσεναλ του 2025 δεν είναι απλώς μια θεαματική ομάδα∙ είναι μια καλοδουλεμένη μηχανή που έχει ξαναφέρει τη λέξη «απροσπέλαστη» στο λεξιλόγιο της Premier League.

Με το 1-0 μέσα στο Κρέιβεν Κότατζ απέναντι στη Φούλαμ, οι «Κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα πέτυχαν ένα σπάνιο στατιστικό: δύο συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος χωρίς να δεχθούν ούτε ένα σουτ εντός εστίας — ένα κατόρθωμα που είχαν να επιτύχουν από τον Νοέμβριο του 2003, την τελευταία χρονιά του αήττητου τίτλου επί Βενγκέρ.

Η νέα «Invincibles» αύρα της Άρσεναλ

Ο Λεάντρο Τροσάρντ χάρισε τη νίκη με το μοναδικό γκολ από κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα ματς όπου η Άρσεναλ δεν επέτρεψε στη Φούλαμ καμία ουσιαστική ευκαιρία. Η ομάδα του Αρτέτα έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ σε έντεκα αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και μόνο ένα από ανοιχτή φάση, επίδοση που την καθιστά ως την κορυφαία αμυντική γραμμή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.

Η μετουσίωση της Άρσεναλ σε έναν αμυντικό γίγαντα δεν είναι τυχαία. Ο Άρτετα έχει επιβάλει ασφυκτική πειθαρχία εκτός κατοχής: η ομάδα του επιτρέπει μόλις 9,9 πάσες ανά αμυντική ενέργεια (PPDA), στοιχείο που αποτυπώνει έντονο και οργανωμένο pressing. Οι Σαλίμπα και Γκάμπριελ συνθέτουν ίσως το πιο σταθερό δίδυμο κεντρικών αμυντικών στην κατηγορία, προστατεύοντας τον Νταβίντ Ράγια, ο οποίος έχει ήδη επτά clean sheets στη φετινή Premier League.

Η στατιστική πλατφόρμα Transfermarkt δείχνει ότι ο Ράγια ισοβαθμεί στην κορυφή των τερματοφυλάκων με τα περισσότερα παιχνίδια χωρίς γκολ. Παράλληλα, η Άρσεναλ έχει δεχθεί μόλις τρεις τελικές εντός εστίας στα τελευταία τέσσερα ματς, και σε καθένα από αυτά δημιούργησε τουλάχιστον δέκα φάσεις για γκολ.

Για τον Αρτέτα, το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η ψυχολογική αλλαγή νοοτροπίας. Η ομάδά του αντιμετωπίζει κάθε φάση σαν τελικό, κάτι που έλειπε στα κρίσιμα σημεία των τελευταίων ετών. Οι παίκτες δείχνουν αφοσίωση και ωριμότητα που θυμίζει τις μέρες των «Invincibles» — με ομαδικότητα, ένταση, και καθαρή στόχευση στον τίτλο.

Δύο δεκαετίες μετά το τελευταίο πρωτάθλημα, ο αντίλαλος του 2004 αντηχεί ξανά στο βόρειο Λονδίνο. Η Άρσεναλ του 2025 συνδυάζει την τακτική πειθαρχία του σύγχρονου ποδοσφαίρου με τη νοοτροπία αήττητου. Αν συνεχίσει να μην δέχεται… ούτε σουτ, ίσως το φετινό ταξίδι να μην είναι απλώς μία καλή σεζόν — αλλά η απαρχή μιας νέας ένδοξης εποχής για το κλαμπ.

Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, η Άρσεναλ διαθέτει ένα από τα κορυφαία αμυντικά ρεκόρ της Premier League, έχοντας καταγράψει 5 clean sheets στις πρώτες 8 αγωνιστικές της φετινής σεζόν 2025-26.

Ο Νταβίντ Ράγια πρωταγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια, όντας στην κορυφή της κατηγορίας μαζί με τον Νικ Πόουπ της Νιούκαστλ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ισπανός έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 4 από τα 7 παιχνίδια που έχει ξεκινήσει στη διοργάνωση.

Πιο αναλυτικά:

– Premier League matches χωρίς γκολ παθητικό: Leeds (5–0), Nottingham Forest (3–0), West Ham (2–0), Fulham (1–0), και Manchester United (1–0).

– Σύνολο τερμάτων που έχει δεχθεί η Άρσεναλ: μόλις 3 σε 8 ματς, δηλαδή 0.38 γκολ ανά αγώνα.

– Ποσοστό clean sheets: 62,5%, το υψηλότερο στην κατηγορία.

Ο Ράγια έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της άμυνας του Αρτέτα. Από τότε που προστέθηκε στο ρόστερ, έχει κρατήσει τουλάχιστον 7 περισσότερα clean sheets από κάθε άλλον τερματοφύλακα της Premier League , ενώ έχει συνολικά 53 clean sheets σε 139 εμφανίσεις στην κατηγορία.

Η σταθερότητα αυτή καθιστά την Άρσεναλ την πιο συμπαγή ομάδα του πρωταθλήματος. Με την αμυντική λειτουργία να θυμίζει τις εποχές του 2003-04, οι Λονδρέζοι έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν πως το φετινό οικοδόμημα μπορεί να οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Σε Αγγλία και Ευρώπη…