Φούλαμ – Άρσεναλ 0-1: Ο Τροσάρ την έστειλε στην κορυφή

Μόνη πρώτη ξανά η Άρσεναλ! Ένα γκολ του Τροσάρ ήταν αρκετό για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα που επικράτησε με 1-0 στο «Κρέιβεν Κότατζ» της Φουλαμ για την 8η αγωνιστική της Premier League και ξέφυγε με τρεις βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι δύο ομάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος για ένα γκολ, αλλά τόσο ο Λένο όσο και ο Ραγιά κράτησαν το μηδέν με σπουδαίες επεμβάσεις. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε τελικά στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 58′ όταν μετά από κόρνερ ο Γκάμπριελ πήρε την κεφαλιά και ο Τροσάρ από κοντά έκανε το 0-1.

Για ακόμη μία φορά η λύση δόθηκε από μία στημένη φάση για την Άρσεναλ που στο 65′ κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Σακά, αλλά ο Τέιλορ το πήρε πίσω στο τέλος. Ο Γιόκερες έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε, με το σκορ να μην αλλάζει και τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μία σπουδαία νίκη.

Φουλάμ: Λένο, Καστάιν, Άντερσεν (42’ Ντιόπ), Κουένκα (81’ Μπάσεϊ), Μπέργκε, Σεσενιόν, Κέιρνι (64’ Σιθ Ρόου), Γουίλσον (81’ Τραορέ), Κινγκ (63’ Κέβιν), Ιγουόμπι, Χιμένες

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Καλαφιόρι, Έζε (62’ Μερίνο), Θουμπιμένδι, Ράις, Σακά, Γκιόκερες (90+6′ Νόργκααρντ), Τροσάρ (81’ Μαρτινέλι).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ (22:00)

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιούκαστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)