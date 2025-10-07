Η Άρσεναλ δρομολογεί το μεγαλύτερο γήπεδο του Λονδίνου

Η ιδέα υπάρχει εδώ και καιρό, επειδή στην Άρσεναλ δεν μπορούν να δεχθούν ότι παίζουν σε μικρότερα γήπεδα από την Τότεναμ (62.850), ή την Γουέστ Χαμ (62.500), που επίσης εδρεύουν στο Λονδίνο, ή ότι έχει επεκταθεί μέχρι και το «Ανφιλντ» της Λίβερπουλ σε 54.000 θέσεις. Όλα αυτά ώθησαν τη διοίκηση της Άρσεναλ να δρομολογήσει αύξηση των θέσεων του Emirates Stadium από 60.700 σε 70.000 θέσεις.

Η είδηση προκύπτει από την Daily Telegraph, συγκεκριμένα γράφει το διοικητικό συμβούλιο της Άρσεναλ εργάζεται πάνω σε σχέδια για την επέκταση του «Emirates Stadium». Εχουν περάσει δύο δεκαετίες μετά τη μετακόμιση από το «Χάιμπουρι» το 2006.

Όταν έγινε αυτή η μετακόμιση το Emirates Stadium ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο του Λονδίνου και ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη, δεύτερο μόνο μετά το «Όλντ Τράφορντ» στην Premier League. Τα σχέδια φέρονται να προβλέπουν αύξηση της χωρητικότητας του «Emirates Stadium» από 60.700 σε περίπου 70.000 θέσεις. Εφόσον συμβεί αυτό η Άρσεναλ θα έχει έδρα το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο του Λονδίνου.

Η αναβάθμιση θα ενίσχυε σημαντικά και τα έσοδα των εντός έδρας αγώνων της Άρσεναλ, τα οποία είναι ήδη από τα υψηλότερα στην Premier League, χάρη στα συνεχόμενα sold-out παιχνίδια. Ο σύλλογος υπολογίζεται ότι έχει περίπου 100.000 φιλάθλους στη λίστα αναμονής για διαρκείας, άρα ακόμη και η επέκταση δεν αρκεί να καλύψει τις ανάγκες.

Η επέκταση, που αναμένεται να κοστίσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μέσα στην υπάρχουσα δομή του «Emirates Stadium». Αν τα σχέδια εγκριθούν, η Άρσεναλ ενδέχεται προσωρινά να μετακομίσει στο «Γουέμπλεϊ» μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα επέκτασης.