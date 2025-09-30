Έστω και δύσκολα η Άρσεναλ η πέρασε με 2-1 από την παραδοσιακά δύσκολη έδρα της Νιούκαστλ -για την 6η αγωνιστική της Premier League- κι έτσι με 13 βαθμούς φιγουράρει στην 2η θέση της βαθμολογίας με 13 έναντι 15 βαθμούς της πρωτοπόρου Λίβερπουλ.

Θυμίζουμε πως οι «ανθρακωρύχοι» προηγήθηκαν στο 34′ με τον Βολτεμάντε, ωστόσο η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 στο 84′ με τον Μερίνο για να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο» στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκράμπριελ.

Ο Ισπανός τεχνικός μετά το παιχνίδι στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι παίκτες του το σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων, κάνοντας ειδική αναφορά στον Βίκτορ Γιόκερες.

Ο Αρτέτα εξήρε τον τρόπο που ο Σουηδός φορ ηγήθηκε γενικότερα της επιθετικής γραμμής της ομάδας του Λονδίνου, με αρκετά ΜΜΕ της Αγγλίας να αφιερώνουν άρθρα τους επί τούτου.

«Μου άρεσε πολύ ο τρόπος που το αντιμετώπισε»», είπε ο Αρτέτα όταν ρωτήθηκε για το πώς ο Γιόκερες αντιμετώπισε τις σωματικές επαφές από τους αντιπάλους του προκειμένου να τον περιορίσουν.

Και πρόσθεσε: «Ούτε μια στιγμή δεν έδειξε απογοήτευση. Του είπα ότι θα παίρνεις κάποιες αποφάσεις και κάποιες άλλες όχι. Θα έχεις δύο ή τρεις παίκτες γύρω σου σε πολλές στιγμές που η μπάλα είναι στον αέρα και πολλά πρόκειται να συμβούν.

Αλλά μου άρεσε η αντίδρασή του. Μου άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκε την κατάσταση συναισθηματικά και συμμετείχε σε πολλές επικίνδυνες στιγμές που δημιούργησε. Ήταν πολύ ενεργός σε αυτές. », εξήγησε ο Αρτέτα.

Ενώ ακόμη συμπλήρωσε οτι το μόνο που έλειψε από τον υψηλόσωμο ποδοσφαιριστή ήταν το γκολ: «Είναι κρίμα που δεν σκόραρε γκολ στο τέλος, γιατί κατά τη γνώμη μου το άξιζε απόλυτα».

«Είναι ένας παίκτης με με πολύ αυτοπεποίθηση. Ο τρόπος που δουλεύει είναι απίστευτος όπως και οι απαιτήσεις που θέτει στον εαυτό του κάθε μέρα», εξήγησε ο Αρτέτα για τον τρόπο που ο Γιόκερες αντιμετωπίζει την πίεση που έχει να αγωνίζεται ως βασικός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κάι Χάβερτς στο γόνατο.

Και έκλεισε την αποθέωσή του στο μεγάλο απόκτημα της Άρσεναλ το φετινό καλοκαίρι: «Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι μαζί του. Προσφέρει τόσα πολλά στην ομάδα και το όριο είναι πολύ, πολύ μακριά για αυτά που μπορεί ακόμα να προσφέρει. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του».