Μεγάλη ανατροπή για την Άρσεναλ μέσα σε 12 λεπτά, για να νικήσει με 2-1 της Νιούκαστλ εκτός έδρας για την 6η αγωνιστική της Premier League και να πλησιάσει τη Λίβερπουλ, στο -2 στη «μάχη» του τίτλου.

Πλέον η ομάδα του Αρτέτα στρέφει όλο της το ενδιαφέρον στο μεγάλο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τον Ολυμπιακό, που θα γίνει την Τετάρτη 1/10 στο Έμιρεϊτς.

Δείτε τα highgliths εδώ

Οι «κανονιέρηδες» ισοφάρισαν με κεφαλιά του Μερίνο στο 84′ (ειχε περάσει πριν λίγο στο ματς) από σέντρα του Ράις και έφεραν τα πάνω κάτω στο 90+6 με νέα κεφαλιά, αυτή τη φορά από τον Γκάμπριελ (μετά την εκτέλεση κόρνερ του Όντεγκααρντ), το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα τόσο από τους παίκτες, όσο και από το τεχνικό τιμ της Άρσεναλ.

Είχαν προηγηθεί οι «ανθρακωρύχοι» στο 34ο λεπτό με γκολ του Βολτεμάντε και κρατούσαν το τρίποντο μέχρι και το 84ο λεπτό της συνάντησης, όταν και ξεκίνησε το ρεσιτάλ της Άρσεναλ.

Να σημειώσουμε πως ο Γκάμπριελ στο 87′ είχε γλιτώσει πέναλτι εις βάρος του για χέρι κι αυτό καθώς η μπάλα είχε κοντράρει.

Νιούκαστλ: Πόουπ, Μπότμαν, Μπερν, Τιό, Λιβραμέντο (76’ Λασέλς), Ζοέλιντον (90+4’ Μπαρνς), Τονάλι, Γκιμαράες, Γκόρντον (67’ Τρίπιερ), Μέρφι (66’ Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67’ Οσούλα)

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ, Μοσκέρα (46’ Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70’ Μαρτινέλι), Ράις, Θουμπιμένδι (82’ Έντεγκααρντ), Έζε, Σακά (70’ Μερίνο), Τροσάρ (88’ Λιούσι Σκέλι), Γκιόκερες.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 0-1

Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1

28/09 18:30 Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2

29/09 22:00 Έβερτον – Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία στην Premier League

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Παρασκευή 03/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ (22:00)

Σάββατο 04/10

Λιντς-Τότεναμ (14:30)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (17:00)

Τσέλσι-Λίβερπουλ (17:00)

Κυριακή 05/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)